Fribourg-Gottéron: John Gobbi répond aux critiques qui secouent le club

Quelques mois après le premier titre de son histoire, Fribourg-Gottéron traverse une période agitée en coulisses. Hausse des abonnements, réduction du secteur visiteurs, rupture avec le photographe Adrien Perritaz: le directeur général John Gobbi s'explique sur La Télé.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le 30 avril dernier, Fribourg-Gottéron vivait l'une des plus belles soirées de son histoire. En dominant Davos en finale, les Dragons décrochaient enfin leur premier titre de champion de Suisse. Un printemps historique, rapidement suivi de plusieurs décisions qui ont fait grincer des dents dans les travées de la BCF Arena.

Dans une interview accordée à La Télé, John Gobbi est revenu sur les différents dossiers qui alimentent actuellement la contestation autour du club.

Des abonnements jusqu'à 300 francs plus chers

Premier sujet sensible: le prix des abonnements. Deux semaines seulement après le sacre, Gottéron annonçait une hausse significative des tarifs pour les places assises, pouvant atteindre 300 francs supplémentaires selon les catégories.

Un calendrier qui avait suscité l'incompréhension de certains supporters. John Gobbi assure toutefois que la décision n'a rien à voir avec le titre remporté quelques jours auparavant.

«La décision avait été prise bien avant les play-off», explique le directeur général. Quant au timing de l'annonce, il ne nourrit aucun regret: «Il n'y a pas un bon timing quand on doit annoncer une augmentation de prix.»

Pourquoi le secteur visiteurs a été réduit

Autre décision controversée: la diminution de la capacité réservée aux supporters adverses.

Là encore, John Gobbi défend un choix dicté avant tout par les chiffres. Lors de la saison du titre, le secteur debout réservé aux visiteurs n'aurait affiché qu'un taux de remplissage moyen de 138 personnes sur une capacité de 300.

Le dirigeant fribourgeois estime également que les habitudes du public ont évolué. Les familles seraient notamment davantage attirées par les places assises, au détriment des secteurs debout.

Une explication qui ne suffit toutefois pas à calmer toutes les critiques, alors que les relations entre le club et une partie de ses supporters se sont tendues ces dernières semaines.

Le cas Adrien Perritaz, point de rupture

Mais c'est surtout la fin de la collaboration avec Adrien Perritaz qui a provoqué une vive réaction dans le milieu fribourgeois.

Le photographe travaillait avec Gottéron depuis douze ans. Il a pourtant été remercié après la publication de son livre «Gagnants magnifiques», consacré au parcours des Dragons vers leur premier titre national.

John Gobbi donne sa version des faits. Selon lui, le club n'aurait pas eu la possibilité d'échanger avec le photographe avant la publication de l'ouvrage. Perritaz aurait ensuite répondu aux tentatives de contact du club par l'intermédiaire de son avocat.

«Quand un collaborateur communique avec nous via son avocat, on ne peut pas continuer la collaboration», affirme John Gobbi.

Une situation d'autant plus symbolique que le premier ouvrage du photographe, «Perdants magnifiques», avait lui été soutenu et vendu par le club.

«La communication est très ouverte»

Ces différents dossiers ont fini par alimenter une contestation de plus en plus visible dans les tribunes. Lors du match contre Langnau, des supporters ont notamment déployé une banderole particulièrement explicite: «Champion suisse sur la glace, champion du ridicule en coulisses.»

De quoi donner l'impression d'une fracture entre la direction et une partie de la base? John Gobbi refuse cette lecture.

«La communication est très ouverte», assure-t-il. Le directeur général affirme notamment que le club a rencontré les ultras afin de leur présenter et de leur expliquer les décisions prises.

Le titre historique du printemps devait ouvrir une nouvelle ère à Fribourg. Quelques mois plus tard, c'est pourtant la gestion du club qui se retrouve au centre des débats. John Gobbi assume les choix effectués et assure qu'ils répondent à un objectif: défendre les intérêts et l'avenir de Gottéron.