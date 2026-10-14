Le Lausanne HC se débarrasse facilement du HC Ajoie

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC a fait tout juste en ce mercredi soir. Les Lions ne sont pas tombés dans le piège tendu par le HC Ajoie lors de cette rencontre décalée. Le LHC a rapidement pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat, dès la 5e minute, sous les yeux de Philipp Kurashev. Comme nous l'annoncions avant la rencontre, l'international est proche de s'engager avec le LHC.

Le buteur, en panne de réussite depuis le début de saison, a profité d'une relance manquée de Kevin Fey pour se trouver en position idéale. Le 1-0 est tombé on ne peut plus logiquement après seulement cinq minutes de jeu.

Avant que l'équipe locale ne double la mise, il y a tout de même eu une période de flottement autour de Kevin Pasche. Jerry Turkulainen en Julius Nättinen se sont présentés seuls face au gardien du LHC. Mais les deux attaquants du LHC se sont ratés, si bien qu'aucun puck n'a été envoyé en direction du but vaudois (12e). Problème? Deux minutes plus tard, le LHC était largement plus incisif et Antti Suomela doublait la mise (14e, 2-0). Stefan Rüegsegger parvenait à tripler la mise peu avant la première pause (19e, 3-0).

Doublé de Damien Riat

Dès la reprise, Kristian Tanus testait à nouveau les réflexes de Kevin Pasche. Le Finlandais a été rassuré de savoir qu'ils étaient très bons (23e). Quelques minutes plus tard, Yannick Zehnder inscrivait le 4-0 en supériorité numérique (31e). La soirée paisible de Kevin Pasche a été gâchée quelques instant plus tard par Kyen Sopa qui a quelque peu réduit l'écart (32e, 4-1). Cette réduction du score n'a toutefois pas changé grand-chose à l'issue de la rencontre. Tout juste a-t-elle forcé les gens à subir la Kiss Cam en fin de rencontre. Quelle tristesse.

Axel Simic, d'une jolie déviation, a assuré le succès des Lions (50e, 5-1). Le 5-2 de Daniel Carr a donné des allures moins sévères au score (55e), imité par Julius Honka (55e, 5-3). Damien Riat a inscrit le 6-3 dans la cage vide (58e). Par la suite. le Lausanne HC s'est contenté de contrôlé la fin de la rencontre pour remporter trois points au classement. Les Vaudois se retrouvent désormais cinquièmes avec 18 points, soit autant que Fribourg avec, toutefois, une rencontre de moins. Les Lions défieront Berne ce vendredi avant d'accueillir Kloten samedi.