Philipp Kurashev a-t-il (enfin) décidé où il allait jouer?

Philipp Kurashev va-t-il signer en Suisse? Selon nos informations, le Lausanne HC fait la course en tête après plusieurs semaines d'incertitude. Il a même été vu à la Vaudoise aréna.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est un nouvel épisode du feuilleton qui tient en haleine le hockey suisse depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, Philipp Kurashev a été aperçu sur la glace de la Vaudoise aréna, où il s'entraînait avec Yannick Dubé, entraîneur assistant du Lausanne HC. Le Québécois entretient des liens avec plusieurs joueurs de renom et cette séance ne signifie donc pas nécessairement que l'international suisse va rejoindre les Lions. Mais selon nos informations, sa présence pourrait bel et bien être liée à son avenir.

Après plusieurs semaines d'incertitude, le Lausanne HC serait en effet en pole position pour s'attacher les services de l'attaquant, toujours à la recherche d'un contrat en Amérique du Nord. Si cette signature venait à se confirmer, Philipp Kurashev mettrait donc son rêve de NHL entre parenthèses pour rejoindre les Lions. Cette avancée dans les négociations intervient quelques jours après le début du championnat nord-américain, où l'international suisse espérait encore évoluer cette saison. Même si tout peut aller très vite dans le monde du hockey, la piste d'un retour en Suisse - et sur les bords du Léman - semble donc prendre de l'épaisseur.

Né à Davos le 12 octobre 1999, Philipp Kurashev vient de fêter ses 27 ans. Fils de Konstantin Kurashev, ancien joueur russe devenu entraîneur assistant au CP Berne, il a fait ses classes dans le mouvement juniors bernois avant de passer par les GCK Lions. À 17 ans, il a traversé l'Atlantique pour rejoindre les Remparts de Québec, en LHJMQ.

Repêché au 120e rang par les Chicago Blackhawks en 2018, il s'est révélé aux yeux du grand public lors du Mondial M20 2019 à Vancouver, dont il a terminé meilleur buteur avec six réussites.

En NHL, le Bernois d'adoption a disputé 360 matches pour 150 points, dont 55 buts. Son sommet? La saison 2023-2024 à Chicago, avec 54 points (18 buts, 36 assists), deuxième total de l'équipe derrière Connor Bedard. Une performance qui lui avait valu un contrat de deux ans à 2,25 millions de dollars par saison.

La suite a été plus compliquée. Après seulement 14 points en 51 matches en 2024-2025, les Blackhawks ne lui ont pas soumis de nouveau contrat. Il a alors rebondi à San José pour un an et 1,2 million de dollars. Freiné par des pépins de santé, il y a inscrit 20 points en 43 matches. En sélection, il compte notamment une médaille d'argent au Mondial 2024 et une participation aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Il a déjà joué à Lugano

Depuis cet été, son éventuel retour en National League a pris des allures de saga. Faute d'agent licencié en Suisse, Kurashev a dans un premier temps demandé aux directeurs sportifs intéressés de lui transmettre directement leurs offres. Il a finalement décidé de s'attacher les services d'un représentant qui officie en Suisse.

Selon plusieurs médias, ses prétentions salariales avoisineraient le million de francs bruts, avec une clause lui permettant de repartir en NHL en cours de saison. Des exigences qui n'ont visiblement pas refroidi tous les prétendants.

Philipp Kurashev connaît déjà la National League, puisqu'il avait disputé 13 matches avec Lugano lors de la saison 2020-2021, pendant la pandémie. Il avait alors inscrit neuf assists, sans marquer le moindre but.

Six ans plus tard, le Bernois d'adoption pourrait donc effectuer son grand retour dans le championnat suisse. Cette fois-ci sous le maillot du Lausanne HC? L'épilogue du feuilleton semble en tout cas se rapprocher.