Battu 5-1 par Lausanne samedi à la Tissot Arena, Bienne pointe au 11e rang de National League. Christian Dubé parle d'un «blocage total». Son directeur sportif Martin Steinegger, lui, veut «dormir dessus» avant de prendre la moindre décision.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le scénario commence à devenir familier à la Tissot Arena. Samedi soir, Bienne a tenu un tiers face à Lausanne, puis a sombré. Score final: 1-5, un doublé de Philipp Kurashev et une nouvelle soirée à oublier pour des Seelandais qui pointent désormais au 11e rang de National League, avec 28 points en 24 matches et une différence de buts de -13.

Le succès à Lugano, mardi, n'aura été qu'une parenthèse. Avant ce déplacement au Tessin, Bienne restait sur quatre défaites de rang, dont un 9-5 encaissé à domicile face à Berne. Le mal est profond, et Christian Dubé ne cherche pas à le cacher.

«On est bloqué, un blocage total, lâche le Québécois. C'est vraiment difficile. On essaie de travailler, on essaie d'être positif, mais on a de la peine à trouver des solutions.» Le schéma se répète, selon lui: «Aussitôt qu'on a un petit quelque chose qui nous arrive, on a un blocage et on n'arrive pas à s'en sortir.»

La faute aux pénalités

Samedi, ce petit quelque chose a pris la forme de pénalités évitables. Lausanne a ouvert le score en supériorité numérique (7e) et Bienne n'a jamais trouvé la parade en infériorité. «À chaque match, on est une équipe qui prend des mauvaises pénalités et ça nous fait mal chaque soir, regrette Dubé. Ce n'est pas bon en 4 contre 5, encore une fois. Tu ne peux pas espérer, après 22, 23, 24 matches, être en haut du tableau ou dans le milieu si tu n'es pas performant comme ça.»

Seul Harri Säteri, de retour devant le filet, échappe à la critique. «On ne peut rien dire contre lui. On donne trois breakaways durant le match, il nous tient.» Le coach renvoie surtout la balle au vestiaire. «On le fait quand même depuis un moment, donc à un moment donné, la réponse doit venir du vestiaire aussi. Il n'y a pas 12 millions de solutions.» Avant une phrase lourde de sens: «Il faut vouloir se faire mal. Et on a beaucoup de gars qui ne seront pas capables de payer le prix.»

L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron l'admet, il découvre ce genre de situation. «Pour moi aussi, c'est la première fois que j'ai une situation comme ça. J'essaie de voir comment je dois faire.»

Steinegger temporise

Arrivé fin janvier pour succéder à Martin Filander, Christian Dubé avait mené Bienne jusqu'au play-in avant de tomber face à Berne. Il doit sa place à Martin Steinegger, un compagnon de route avec qui il a remporté deux titres au CP Berne. Le directeur sportif ne cherche pas d'excuses à son équipe. «Ce n'était pas un bon match. On n'avait pas d'intensité. On a juste mal joué ce soir.»

Sur l'avenir de son entraîneur, il refuse de trancher dans l'émotion. «On doit dormir dessus une fois et puis après réfléchir. On doit parler avec les coaches et après voir ce qui est possible et ce qu'on aimerait faire.» Aucune garantie n'a été donnée à Christian Dubé, dont le contrat arrive à échéance au terme de cette saison. Quant à l'ambiance dans le vestiaire: «Je ne peux pas dire qu'on a une bonne ambiance. C'est normal, si tu perds, tu as une mauvaise ambiance.»

Prochain rendez-vous à Rapperswil. Un match que tout le monde, à Bienne, a déjà entouré en rouge.