Le HC Ajoie annonce trois excellentes nouvelles

Le HC Ajoie a réglé trois dossiers offensifs d’un coup. Kyen Sopa prolonge de deux ans, Jerry Turkulainen a activé son option et Leevi Tukiainen débarquera de Finlande, comme Blick l’avait révélé.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le HC Ajoie avance ses pions. En une seule journée, le club de Porrentruy a bouclé trois dossiers qui pèsent lourd dans son attaque.

Tukiainen, c’est officiel

Blick l’avait révélé mardi: le HCA était sur la piste de Leevi Tukiainen. C’est désormais confirmé. L’attaquant finlandais de 26 ans a signé un contrat de deux ans en Ajoie, où il arrivera pour la saison 2027/28, au terme de son engagement avec JYP Jyväskylä.

Ses chiffres parlent pour lui. La saison dernière, il a planté 29 buts en 41 matches de Liiga. Cet automne, il en est déjà à 12 réussites en 18 rencontres. Une ascension tardive pour un joueur qui ne comptait que trois buts en 46 matches avec Lahti en 2023/24, avant d’exploser l’année suivante (21 buts) puis de goûter à l’équipe de Finlande en 2025.

Le HCA a coiffé du beau monde sur le poteau: selon la presse finlandaise, HIFK, Tappara et Ilves le voulaient aussi. Avec les départs déjà annoncés de Kristian Tanus et Anttoni Honka, Ajoie tient un premier remplaçant de choix.

Turkulainen active son option

Jerry Turkulainen disposait d’une option pour une saison supplémentaire. Il l’a activée et reste donc ajoulot jusqu’au terme de la saison 2027/2028.

Arrivé de JYP en 2024 avec le titre de meilleur joueur de Liiga dans ses bagages (63 points en 60 matches), le Finlandais de 28 ans s’est immédiatement imposé comme le moteur offensif du HCA: 38 points en 30 matches lors de sa première saison, avant qu’une blessure ne l’arrête. Rebelote l’hiver dernier: blessé le 2 janvier après 17 points en 24 matches, il n’était revenu qu’au début du play-out contre Ambri.

Sopa prolonge de deux ans

Kyen Sopa, lui, prolonge de deux ans. Arrivé en prêt des ZSC Lions en novembre 2023, l’attaquant saint-gallois de 26 ans s’est fait une place durable dans le contingent jurassien. Lié au club jusqu’en 2027, il l’est désormais jusqu’en 2029.

La saison dernière, il a signé son meilleur total en National League avec 20 points (7 buts) en 53 matches, play-out compris. Cette saison, il en compte 9 (3 buts, 6 assists) en 18 rencontres.

«La prolongation de ces deux joueurs prouve leur attachement au projet ajoulot et envoie un signal fort, s'est réjoui le directeur sportif, Julien Vauclair, dans le communiqué du club. Kyen et Jerry sont deux éléments importants de l’offensive ajoulote, ils sont notamment redoutables en jeu de puissance. Leevi a également un profil de buteur, cet attaquant technique viendra renforcer notre avant-garde.»