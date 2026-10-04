Le costaud Jesse Zgraggen et Ajoie en veulent encore plus

Jesse Zgraggen et Ajoie ont renversé Lugano (5-4) ce dimanche dans une ambiance surchauffée à Voyeboeuf. Le costaud défenseur du HCA s'en réjouit, et en veut encore plus: dans sa vision, les Vouivres doivent devenir de plus en plus embêtantes à jouer au fil des matches.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le HC Ajoie pouvait-il vraiment perdre ce dimanche, au vu de l'ambiance exceptionnelle qui régnait à Voyeboeuf? Le groupe ultra fêtait ses 10 ans, de nombreux enfants étaient dans les tribunes et la patinoire était à guichets fermés pour la première fois de la saison. Alors, même mené 1-3 à la 45e, le HCA a trouvé les ressources pour renverser Lugano et marquer sur chaque tir cadré dans une fin de match complètement folle. Au final, les Vouivres se sont imposées 5-4 au milieu de gradins surchauffés. Membre du «leadership group» du HCA, Jesse Zgraggen a apprécié le spectacle, lui qui, à 33 ans, a pourtant déjà vécu plusieurs soirées à l'ambiance brûlante, notamment à Ambri.

«C'était très sympa cet après-midi, c'est vrai! On a senti l'ambiance dès l'échauffement et, oui, on y a été sensibles. Même si on aurait préféré réussir notre début de match, c'était sympa de gagner comme ça», a réagi le costaud défenseur né en Alberta, arrivé cet été à Porrentruy.

Un défenseur très dur dans les duels

«On n'a pas fait un grand match, il faut être honnête, mais on a répondu présent sur le power-play en fin de troisième tiers, quand ça comptait. On prend les points quand on peut et on avance!», sourit le défenseur, lequel a été très dur dans les duels ce dimanche, comme à son habitude. Jesse Zgraggen ne laisse pas passer grand chose et cette intransigeance défensive fait du bien au HCA. «Beaucoup de joueurs ont répondu présent quand il le fallait», se contente-t-il de sourire, en écoutant le compliment.

Une «équipe de capitaines»

Nommé dans le «groupe des leaders» par Ville Peltonen et son staff, avec Jeremy Wick et Jeremi Gerber, Philip-Michaël Devos, Kristian Tanus et le capitaine Anttoni Honka, il assume ce rôle avec plaisir, que ce soit sur la glace ou en dehors, tout en prenant bien soin de souligner qu'Ajoie a plusieurs joueurs de caractère et qu'être officiellement désigné comme «leader» ne fait pas de lui un joueur à part.

«J'ai été nommé dans ce groupe, ce qui prouve que je prends de l'âge», rigole-t-il. «J'ai acquis une certaine expérience, j'ai joué dans différentes équipes et je suis heureux de servir Ajoie aujourd'hui. Mais ici, nous faisons tout collectivement. Nous avons un système qui vient du staff et de tous les échelons de l’organisation, puis qui se transmet aux joueurs. Et pour l’instant, tout le monde semble aller dans la même direction. C’est tout ce qu’on peut demander.»

Ajoie progresse de façon spectaculaire

Le fait est que le HCA progresse de façon spectaculaire après ce qu'il faut bien appeler «l'été du grand chambardement» et que les actes suivent les belles paroles de l'intersaison. Ajoie est devenu très compétitif et a franchi de vrais paliers, qui se traduisent dans les résultats. La preuve? La saison dernière, les Jurassiens n'avaient pris aucun point contre Lugano en quatre rencontres. Mieux: ils n'avaient marqué que... deux fois en 240 minutes (0-2, 1-2, 1-, 0-1)!

Si Ajoie est cinquième en ce dimanche soir et va donc pouvoir lire le classement avec plaisir jusqu'à jeudi, l'important est surtout de ne pas se relâcher. Et, selon le Canadien, il y a peu de risques que cela arrive. Il se prend même à regretter quelques points égarés en route, comme cette semaine à Davos par exemple. «Je pense que nous avons été dans le coup dans tous les matches. Le plus important, c’est que si une équipe veut nous battre, elle doit vraiment nous battre. On ne doit rien offrir. Et oui, je pense que nous avons fait du bon travail dans ce domaine depuis le début de la saison. Nous n’avons certainement pas eu de match facile, mais ce qui est bien, c'est que l'inverse est vrai: nous n'avons rendu la vie facile à personne. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais nous allons continuer à progresser», assure-t-il.

Jeudi dans l'antre des Dragons

Après neuf matches, Ajoie a pris un, deux ou trois points lors de sept sorties. Seuls Zurich et Davos ont empêché les Vouivres de repartir avec quelque chose. Le prochain rendez-vous, jeudi sur la glace du champion de Suisse en titre, sera intéressant pour voir si les Ajoulots sont capables de résister à la furia de Dragons qui voudront se racheter après avoir perdu ce week-end face à Ambri et viendront de jouer un match de Champions League le mardi. Rendez-vous jeudi à Saint-Léonard pour avoir la réponse!