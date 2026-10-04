Le dimanche, en Ajoie, c'est Anttoni Honka qui régale!

Menées 1-3 à la 45e, les Vouivres sont revenues au score et ont égalisé grâce à leur formidable cador finlandais Anttoni Honka, auteur d'un doublé. Au final, les Ajoulots ont battu Lugano 5-4 et pris trois points au terme d'un dimanche riche en émotions à Voyeboeuf.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le HC Lugano a bien failli ne pas être un invité très poli, ce dimanche à Porrentruy. Alors que le HC Ajoie entendait bien faire la fête, dans une patinoire à guichets fermés pour la première fois de la saison (5366 spectatrices et spectateurs), avec de très nombreux enfants en ce jour dédié aux familles, et en célébrant les 10 ans de son groupe d'ultras, les Enraigi 16, voilà que les Tessinois avaient décidé de ne pas se présenter en victimes, menant même 3-1 à la 45e! Voilà qui n'était pas très bien éduqué, la moindre des choses lorsqu'on se retrouve invité le dimanche étant de ne pas s'essuyer les pieds sur la table.

Anttoni Honka, le maître de maison

Mais voilà, si Lugano ne voulait pas se laisser faire et avait envie de gâcher la fête de Voyeboeuf, le maître de maison à Porrentruy s'appelle Anttoni Honka et le Finlandais sait se montrer intransigeant lorsqu'il faut ramener un peu d'ordre au salon. En moins de deux minutes (119 secondes très exactement), le meilleur joueur de National League en ce début de saison a inscrit deux buts en supériorité numérique entre la 46e et la 48e pour égaliser à 3-3 et placer les Vouivres sur la voie d'un succès finalement acquis sur le score de 5-4! Quel dimanche en Ajoie!

Lugano, pas très poli on l'a dit, a ouvert le score grâce à Zach Sanford à la 3e, comme pour bien montrer qu'il n'avait pas envie d'être un invité-modèle, mais Ajoie a eu la bonne idée d'égaliser à la 15e sur un tir bien senti de Deniss Smirnovs, très inspiré sur ce coup-là. Calvin Thürkauf a cependant pu tromper Noah Patenaude (préféré à Antoine Keller ce dimanche) pour redonner une longueur d'avance à Lugano juste avant la première pause (20e, 1-2).

Le deuxième tiers ne donnait rien et Lugano prenait même deux longueurs d'avance à la 45e grâce à Luca Fazzini, auteur du 1-3 devant un kop ajoulot dépité, mais qui ne s'est jamais arrêté de chanter.

Le scout des Tampa Bay Lightning a passé un bon moment

Et puis, alors que Lugano semblait se diriger vers trois points en ce dimanche après-mdii dans le Jura, est survenue la furieuse révolte du peuple ajoulot! Santeri Alatalo a eu la mauvaise idée d'aller passer du temps sur le banc des pénalités, ce dont a profité le HCA pour revenir à 2-3 d'abord, à 3-3 ensuite, grâce à cette supériorité numérique bienvenue. La réduction du score est survenue à la 46e d'un maître-tir de l'artificier Anttoni Honka (le scout des Tampa Bay Lightning présent en tribune de presse ce dimanche était-il là pour lui? Si oui, il n'a pas dû regretter le déplacement). L'espoir renaissait d'un coup!

Et qui voilà pour égaliser à la 48e et faire trembler de bonheur la spectaculaire charpente en bois de Voyeboeuf? Le voltigeur finlandais Anttoni Honka encore une fois! Le fantastique numéro 3 a pu inscrire le 3-3 grâce à une super passe décisive de Deniss Smirnovs, pour un caviar estampillé 100% mer baltique, saveur de Riga! L'atmosphère devenait brûlante à Porrentruy et Lugano était prêt à finir consumé, sans modération!

Une ferveur exceptionnelle et belle à voir

Les Tessinois ont fort logiquement plié à la 55e, encore une fois en infériorité numérique (Olle Lycksel était puni) et le héros, cette fois, s'appelait Kyen Sopa. Lugano avait la tête sous l'eau et craquait à la 56e, sur une réussite de Julius Nättinen cette fois. Il devenait dès lors rigoureusement impossible d'entendre son voisin dans une patinoire transformée en chaudron. La fête des Enraigi était totale, les enfants étaient heureux, les familles comblées de bonheur.

Le HCA a réussi son début de saison

Ajoie est inarrêtable en ce début de saison et, franchement, voir et entendre s'exprimer cette ferveur, cette fierté jurassienne, ce joyeux tintamarre en tribunes, voilà qui ne peut laisser personne insensible et ce n'est pas la réduction du score de Jere Innala à la 57e qui allait y changer quoi que ce soit: Ajoie a passé un magnifique dimanche, au final, et confirmé son excellent début de saison, ce qui n'est évidemment pas anecdotique. Vivement la suite!