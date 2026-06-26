«L'essentiel, c'est d'être drafté, peu importe quand»

Après deux ans passés au Canada, Lars Steiner jouera à nouveau la saison prochaine au sein de son club formateur, le HC Davos. Samedi, il espérera surtout que son nom soit appelé lors de la draft de NHL.

Stephan Roth

Dans la nuit de vendredi à samedi, les équipes de la NHL commenceront, lors du repêchage à Buffalo, à se répartir les droits des meilleurs espoirs du hockey mondial. C'est le Canadien Gavin McKenna, attaquant à l'université de Penn State, qui a le plus de chances d'être sélectionné en première position par les Maple Leafs de Toronto. Son principal concurrent est Ivar Stenberg, Suédois de Frölunda, champion du monde U20 et ancien protégé de Roger Rönnberg.

Il est peu probable qu'un Suisse soit sélectionné au premier tour pour la première fois depuis 2022, année où Lian Bichsel avait été repêché en 18e position par les Dallas Stars. Il est toutefois possible que cet honneur revienne à un joueur de National League, à savoir le Lituanien de Genève-Servette Simas Ignatavicius.

Samedi, lors des tours 2 à 7, ce devrait être au tour d’un Suisse: Lars Steiner, l’attaquant de 18 ans qui a passé les deux dernières saisons dans la ligue junior canadienne QMJHL, au sein des Huskies de Rouyn-Noranda. Il vient de signer un contrat de deux ans avec son club formateur, le HC Davos, où il s’entraîne actuellement d’arrache-pied pendant la préparation estivale et s’est fixé pour objectif de jouer un rôle important la saison prochaine.

Déclassé en dehors du 1er tour

L'attaquant de l'équipe nationale des moins de 20 ans avait été classé parmi les candidats au premier tour, mais il a récemment chuté dans les pronostics de la draft et n'a pas été invité au «NHL Scouting Combine», où les talents les plus convoités peuvent se présenter et sont passés au crible lors de tests physiques et d'entretiens. Ce fut un coup dur, mais «ce n’est pas non plus la fin du monde» pour cet ailier doté d’une puissante frappe, qui a inscrit 30 buts en 44 matches cette saison et n’hésite pas à distribuer des charges.

En raison de sa taille relativement modeste (1m79), on a dit à Lars Steiner qu’il était difficile d’estimer à quel moment il serait sélectionné. Les prévisions des recruteurs divergent considérablement: «Du deuxième au cinquième ou septième tour.» «The Athletic» classe le joueur de Davos à la 115e place du classement du repêchage, au quatrième tour. «Peu importe quand et par quel club: l’essentiel, c’est que je sois drafté», déclare l’attaquant, qui doit faire face au décès de son agent Claude Lemieux («C’était une personnalité hors du commun»). La légende de NHL s’est donnée la mort il y a un mois, à l’âge de 60 ans.

Lars Steiner a commencé à ressentir des frissons cette semaine. Il suivra déjà le premier tour (à partir de 1h, heure suisse), puis vivra les émotions avec sa famille le deuxième jour (à partir de 17h). Et si son nom n’était pas appelé, la situation ne serait pas désespérée: la star de l'équipe de Suisse, Janis Moser, avait d’abord été ignoré à deux reprises lors du repêchage, ce qui ne l’a pas empêché de mener une belle carrière en NHL à Tampa Bay.

Y a-t-il d’autres Suisses qui ont des chances d’être sélectionnés? Dans le classement du Central Scouting des talents évoluant en Europe, seuls trois Suisses figurent: Fabrice Bouvard (n° 73), le défenseur Daniil Ustinkov (n° 76, désormais à Rapperswil) et Kimi Sutter (n° 108), tous trois formés aux GCK Lions.