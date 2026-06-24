Selon un spécialiste de la NHL, le capitaine de l'équipe de Suisse devrait prolonger son contrat avec les Devils du New Jersey. Avec un montant record à la clé.

Stephan Roth

Une phrase a suffi à susciter l'inquiétude des supporters des Devils. «Il me reste encore un an de contrat. Pour l’instant, je suis avec le New Jersey. Ensuite, on verra bien», a déclaré Nico Hischier après une saison décevante pour la franchise de Newark.

Sur le marché de la NHL, les centres disponibles et capables de briller au sein d'une première ou une deuxième ligne sont une denrée rare. Les propos du Valaisans ne sont donc pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Les rumeurs n’ont pas tardé à circuler et plusieurs destinations potentielles ont été évoquées pour le capitaine des Devils, notamment Montréal, Los Angeles et le Minnesota. Alors que l'attaquant de 27 ans disputait le Mondial à Zurich, son agent, Allain Roy, rencontrait pour la première fois Sunny Mehta.

D'âpres négociations

Le nouveau directeur général des Devils est un ancien joueur de poker professionnel et est le coauteur d’un best-seller sur le sujet. Il est ensuite devenu analyste de données, avant de remporter la Coupe Stanley en 2024 et 2025 avec les Florida Panthers en tant que directeur général adjoint. Dur de bluffer avec lui.

Il savait que le champ Hischier avait un atout dans sa manche: si les Devils ne parvenaient pas à prolonger le contrat de leur capitaine, ils devraient tôt ou tard envisager un échange, sous peine de le voir partir libre l’été prochain, sans aucune compensation financière. De quoi faire monter les mises pour le Valaisan.

Vers une prolongation de contrat

Selon plusieurs médias, les discussions ont d’abord achoppé sur la durée du nouveau contrat. Les Devils souhaitaient conserver Nico Hischier le plus longtemps possible, tandis que l’entourage du joueur privilégiait un engagement plus court. Cela s'explique par le contexte financier de la meilleure ligue du monde. Le plafond salarial de la NHL est en hausse, porté par la bonne santé économique du championnat. Fixé à 95,5 millions de dollars la saison dernière, il passera à 104 millions de dollars en 2026/2027.

Un accord aurait finalement été trouvé. C’est ce qu’a rapporté Pierre LeBrun, spécialiste de la NHL, dans «The Athletic». Selon lui, «tout porte à croire» que le capitaine des Devils prolongera son contrat. Quelques jours plus tard, il a même précisé que les négociations étaient «terminées».

Nico Hischier évolue dans le New Jersey depuis son repêchage au tout premier rang de la draft, il y a neuf ans, le 23 juin 2017. Son contrat actuel lui rapporte 7,25 millions de dollars par saison, soit environ 5,87 millions de francs. Il est aujourd’hui le quatrième hockeyeur suisse le mieux payé.

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Mieux que Josi

À partir du 1er juillet, le centre valaisan, réputé pour son intelligence de jeu et sa polyvalence, pourra signer un nouveau contrat. Celui-ci devrait très probablement dépasser le record suisse détenu actuellement par le capitaine des Predators de Nashville, Roman Josi, dont le salaire annuel moyen atteint 9,059 millions de dollars. Nico Hischier pourrait ainsi gagner plus de 10 millions de dollars par saison (plus de 8 millions de francs).

Selon l’ancien gardien et expert de la NHL Kevin Weekes, la star de l’équipe de Suisse pourrait même toucher entre 11 et 13 millions de dollars par an. Cela reste tout de même assez loin du record actuel de la ligue. En septembre dernier, le Russe Kirill Kaprizov a paraphé une entente avec le Minnesota Wild à hauteur de 17 millions de dollars par saison (environ 13,81 millions).