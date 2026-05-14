Nico Hischier, du rêve d’enfant au Mondial à domicile

Nico Hischier dispute son premier Mondial à domicile avec la Suisse. Dix-sept ans après avoir assisté au tournoi de Berne comme spectateur, le Valaisan mesure le chemin parcouru.

Nicole Vandenbrouck

Vivre un championnat du monde dans son pays n’est pas donné à tous les joueurs. L’actuel capitaine de la Nati, Roman Josi, 35 ans, est même le seul membre de l’équipe suisse actuelle à connaître cette expérience pour la deuxième fois. En 2009, il avait disputé son premier Mondial dans sa ville natale de Berne. À l’époque, son actuel coéquipier en sélection Nico Hischier (27 ans) avait lui aussi, d’une certaine manière, vécu l’événement.

Alors âgé de dix ans et joueur du HC Viège, il ne voulait pas manquer cet événement hockey. Ses parents, Katja et Rino Hischier, avaient pris le train depuis le Valais jusqu’à la capitale fédérale avec leurs enfants. Dans les tribunes de la Postfinance Arena, le jeune Nico agitait le drapeau suisse. «J’étais un fan de la Nati et je vibrais avec elle. Je me souviens encore avoir été impressionné par le nombre de spectateurs, mais aussi par les grandes stars des autres nations.»

Pensait-il déjà à ses objectifs, voire à un rêve de NHL? «Je suivais un peu la NHL», explique le capitaine des New Jersey Devils, «mais je ne pensais pas encore à mon avenir à ce moment-là. Je prenais simplement du plaisir à jouer au hockey.» Ce souvenir fait sourire le premier choix de la draft 2017. Peut-être parce qu’il repense aux dix-sept dernières années comme à un film passé en accéléré.

«Une expérience unique pour beaucoup»

Aujourd’hui devenu une star en NHL, il disputera vendredi le premier match de son premier Mondial à domicile. «Je vais essayer de profiter consciemment de chaque moment. Disputer un Mondial à domicile, être en bonne santé et faire partie de l’équipe, ce n’est pas quelque chose d’acquis. Pour beaucoup, c’est une expérience unique.»

Le Valaisan espère surtout voir la Nati réussir un grand tournoi à Zurich, jouer en équipe et livrer de grandes performances. «Peut-être qu’il y aura aussi un garçon dans les tribunes qui rêve d’atteindre ce que nous avons atteint.» Le voir disputer un championnat du monde en Suisse représente certainement aussi quelque chose de particulier pour ses parents, estime l’attaquant de la Nati.

Il remarque régulièrement des drapeaux valaisans dans les tribunes, «même dans le New Jersey. Les Valaisans sont passionnés de sport». Il dit ressentir le soutien de toute la Suisse, et particulièrement celui de son canton d’origine. L’aventure peut commencer.