Après quelques nuits au village olympique de Milan, l’équipe canadienne a choisi de vivre à l'hôtel. Roman Josi, capitaine de la Suisse, compte profiter de l'expérience des JO en équipe.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe olympique canadienne ne dort plus dans le village olympique à Milan après y avoir pourtant passé quelques nuits après son arrivée en Italie. L'association des joueurs de NHL (NHLPA) a en effet permis à ses représentants de pouvoir profiter d'un hôtel de luxe en ville. Là et contrairement au village olympique, les femmes et enfants ont accès. C'est probablement l'une des raisons invoquées pour ce choix.

Si au Canada, cette décision est autant comprise que critiquée, Doug Armstrong botte en touche. Le responsable de l'équipe s'est exprimé sur ce sujet à la veille de l'entrée en lice de son équipe: «Les joueurs ont toujours eu des chambres d'hôtel à Vancouver et Sochi. Nous voulons simplement donner cette option aux joueurs de se préparer de la meilleure manière possible pour les matches».

La même option était sur la table pour les Américains. «Je n'ai rien contre les hôtels de luxe, a remarqué Jack Eichel, cité par «Sportsnet». Mais dormir dans le village olympique, c'est une expérience qui rapproche le groupe.»

La «coloc» aux 2000 matches de NHL

Lui aussi membre de la NHLPA par son statut de joueur de NHL, Roman Josi aurait théoriquement pu bénéficier d'un même traitement de faveur que les Sidney Crosby, Cale Makar ou Connor McDavid. «Alors pour être franc, je ne le savais même pas», a-t-il rigolé devant la presse suisse. Capitaine historique de la formation suisse, il lui importe de rester avec ses troupes: «Pour moi, c’était très clair: je dors là où l’équipe dort. Je pense que pour nous c’est vraiment cool d’être au village.»

Et dans ce village olympique, Roman Josi forme une «paire» pour le moins légendaire puisqu'il est en chambrée avec Nino Niederreiter. Les deux hommes sont les seuls Suisses de l'histoire à avoir franchi la barre des 1000 matches de NHL.

«De nombreux leaders»

«Je trouve génial d'avoir un nouveau colocataire, rigole-t-il. C'est vraiment agréable de partager ces moments avec quelqu'un. Et plus généralement, on passe beaucoup de temps en équipe dans la lounge entre nous à regarder les autres compétitions. On vit vraiment l'expérience olympique. Si l’équipe avait décidé autrement, on aurait suivi, mais pour nous, c'était toujours clair qu’on serait au village.»

Au moment de désigner son capitaine, Patrick Fischer n'a pas réfléchi bien longtemps. «C'était très clair, précise le sélectionneur national. S'il était présent à Milan, ce serait lui le capitaine.» Pourtant, cette équipe nationale regorge de joueurs ayant un rôle en vue dans leurs équipes respectives. «Oui, parmi ceux qui ne sont pas capitaine ou assistants, Calvin Thürkauf est le capitaine de Lugano. Damien Riat celui de Lausanne. Bref, ce groupe comporte de nombreux leaders.»