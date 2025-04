Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il était minuit passé de quelques minutes, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque le HC Ajoie a perdu le premier match de sa série de barrage. Dans les gradins de la Raiffeisen Arena régnait un mélange de peur, de colère et d'incompréhension. Jusqu'au but en prolongations de Jacob Nilsson, les supporters avaient jusqu'à ce moment fait des cauchemars d'une éventuelle culbute en deuxième division. Mais ce 2-3 inscrit au milieu de la nuit était un premier coup de cochon pour l'équipe de Porrentruy. Un premier ancrage dans la réalité. Oui, le HCA pourrait tout à fait se réveiller avec la gueule de bois d'ici peu et une relégation en Swiss League.

Lundi matin, pas loin de 48 heures plus tôt, ce n'était pas un début de semaine comme un autre dans le Jura. Le café de la patinoire de Porrentruy était rythmé par le bruit des pucks contre les bandes et par les théories d'une tablée d'anciens supporters du HC Ajoie. Forcément, le destin de leur club les inquiète. Alors que l'entraînement battait son plein à la veille du début du barrage contre le HC Viège, les théories filaient dans tous les sens. Le club allait-il sauver sa place en National League? Quels seront les étrangers alignés mardi soir pour le premier match face aux Valaisans? Et d'ailleurs, que valent-ils, ces surprenants Viégeois?

Toujours dernier

Parfois, écouter discrètement la table d'à côté a plus de valeur que toutes les interviews. Car depuis le début de la semaine, chaque café, chaque restaurant, chaque bar ne parle que de cette série de la peur contre Viège. «C'était déjà le cas voici deux ans lors du barrage face à Chaux-de-Fonds, nous précise cette habituée du Pépin, un petit bar du centre-ville. Toute la région avait retenu son souffle.» Vingt-quatre mois plus tard, la situation n'a guère évolué puisque le HCA est toujours 14e de National League et toujours embourbé dans une mission sauvetage contre le champion de l'étage inférieur. Selon un sondage lu dans «Le Quotidien Jurassien», près de 70% des 1000 votants pensent que le HCA doit craindre pour sa place en National League.

Il suffisait de voir les visages tendus avant le match No 1 contre Viège aux abords de la patinoire pour sentir la tension. «Ça fait depuis ce matin que je ne pense qu'au match, précise Maryline, supportrice assidue des Jaunes et noirs. Ça me fait mal au ventre de penser à cette série.» Et la raison est toute simple. Si le HC Ajoie venait à être relégué en deuxième division, la survie du club serait en jeu.

«Tout le monde a peur»

«Tout le monde a peur de cela», précise Geoffrey Vauclair, hommes aux nombreuses casquettes (au sens propre comme au figuré). L'ancien joueur du club est également le frère de Julien, directeur sportif, et de Tristan, entraîneur du mouvement juniors. «Au final, ce n'est pas forcément la première équipe qui me fait le plus peur, même si ça m'inquiète, précise le consultant des «Puckalistes». Mais ce sont toutes les infrastructures qui ont été mises en place qui seraient en danger.»

Et le premier match n'a pas rassuré grand-monde. Tant s'en faut puisque le HCA a couru toute la soirée derrière le score. Le coach de Viège Heinz Ehlers, cerveau défensif, a probablement commencé à hanter les rêves des supporters du HCA depuis ce mardi soir. Il n'y a pas que les supporters dans le Cube — la bar jouxtant la patinoire — qui tiraient la tronche. Dans les loges de la Raiffeisen Arena, l'ambiance n'était pas à la fête non plus. «Habituellement, c'est le feu, nous précise un habitué de ces petits salons. Là? L'ambiance est morose parmi les gens qui sont restés.»

Les hôtesses, sûrement habituées à devoir chasser les derniers fêtards, paraissent même surprises de pouvoir tout remettre en ordre sans devoir slalomer entre les derniers supporters. Victoire ou défaite, la patinoire de Porrentruy n'a pas pour habitude de se vider aussi rapidement. Même un mardi soir. Et le Cube était également vide, tout comme l'étaient les rues de Porrentruy une heure après la fin de la rencontre. Parvient-on à dormir derrière les rideaux fermés de la rue des Malvoisins en plein centre-ville? Pas sûr. Depuis le début de semaine, Ajoie vit une période compliquée et personne ne semble parvenir à se convaincre d'une issue positive à cette saison.

Miracle à Viège

Quelques heures plus tard, le groupe d'anciens fans allait faire son retour à la table du restaurant désertée. Et même si la veille tous étaient préoccupés, il est probable que l'ambiance était encore moins sereine ce mercredi. «Mais c'était la même chose en 2023 lorsque nous étions menés 0-2 contre La Chaux-de-Fonds, (se) rassure Martial, au Tea Room Bernhard à quelques pas de la patinoire. Finalement, on avait gagné 4-2. Je ne suis pas encore inquiet.» Tout est dans le «encore».

Fort heureusement, le HC Ajoie a pu revenir à 1-1 dans cette série jeudi soir à Viège. Rassurant? Non. Mais les deux dernières nuits ont sûrement été moins agitées dans le Jura. Et, ce samedi soir, peut-être même que le Cube sera ouvert au-delà de 1h00 du mat'.