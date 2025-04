Ajoie - Viège: Les chiffres d'une soirée à rallonge

Le premier acte du barrage de promotion-relégation entre Ajoie et Viège et a tourné en faveur des Valaisans après 100'53'' (2-3 ap). Une des plus longues rencontres de l'histoire du hockey suisse.

Daniel Eigenmann (en blanc) et Matteo Romanenghi se sont télescopés. Le premier ne s'est pas relevé. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La partie entre Ajoie et Viège s'est terminée lors de la troisième prolongation. Jamais une rencontre en Suisse n'est allée au-delà des trois périodes de jeu supplémentaires. Mais le but décisif de Jacob Nilsson est tombé après seulement 53 secondes, de quoi rester finalement assez loin du record absolu qui date d'un Genève - Berne de 2019. À l'époque, la réussite de Mark Arcobello était tombée après 117 minutes et 43 secondes.

Où se place cet Ajoie - Viège dans la hiérarchie? En sixième position. Il s'agit en effet de la sixième fois qu'une rencontre se poursuit au-delà de la 100e minute de jeu. Les Romands sont bien représentés dans ce classement, puisqu'hormis le Kloten - Rapperswil de 2018, il y avait toujours au moins un francophone dans les cinq autres rencontres du Top 6.

Genève - Berne 2-3 ap. 21 mars 2019. Temps: 117'43'' Genève - Lugano 3-2 ap. 18 mars 2023. Temps: 114'06'' Lausanne - Fribourg 3-2 ap. 3 avril 2024. Temps: 106'14'' Fribourg - Lausanne 3-2 ap. 29 mars 2022. Temps: 104'59'' Kloten - Rapperswil 3-2 ap. 17 avril 2018. Temps: 102'32'' Ajoie - Viège 2-3 ap. 1er avril 2025. Temps: 100'53''

Marco Forrer le marathonien

Si les acteurs de ce match auront les jambes lourdes mercredi matin, il y en a un qui va avoir tout particulièrement besoin de repos pour évacuer les efforts consentis: Marco Forrer. Le solide défenseur a joué durant plus de 40 minutes! 40'14'' pour être exact. «Nous avons eu un blessé, ce qui nous a forcé à faire peut-être davantage jouer certains», a plaidé Heinz Ehlers, coach de Viège sorti vainqueur de ce duel à rallonge.

On n'est pas en reste du côté ajoulot puisque le Finlandais Antonni Honka, auteur d'un match phénoménal, a patiné durant plus de 34 minutes. Il en va de même pour Kevin Fey. Mais c'est Phil-Michael Devos qui a été le joueur le plus utilisé par Greg Ireland avec 36'17'' de glace. Contrairement à tous les joueurs cités précédemment, le Québécois est attaquant, un poste plus énergivore. Ce temps de jeu pharaonique n'a donc rien d'anodin. «Ce genre de matches sont plus difficiles à digérer lorsque tu perds que lorsque tu gagnes, admet l'entraîneur battu. Il y a beaucoup de fatigue des deux côtés et nous devrons mettre l'accent sur la régénération.»

Si Marco Forrer ou Phil-Michael Devos ont dû trouver la soirée longue, que dire de Dean Schwenninger et Finn Fuchs? Les deux joueurs de Viège n'ont pas posé un patin sur la glace de toute la soirée. Assis au bout du banc, ils ont donc assisté depuis les premières loges à ce match interminable. Pour Ajoie, tout le monde a joué durant plus de neuf minutes.