Ajoie a bien mal commencé son barrage face au HC Viège. Les Ajoulots se sont inclinés après trois prolongations sur un but de Jacob Nilsson à la 101e minute. Ce duel s'annonce bien compliqué.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comme en 2023, le HCA a commencé son opération sauvetage par une défaite à domicile lors du premier match du barrage. À l'époque, La Chaux-de-Fonds avait gagné dans la Raiffeisen Arena et plongé les Jurassiens dans le doute. Cette fois-ci, c'est Heinz Ehlers et le HC Viège qui ont réalisé le «coup» lors d'une prolongation asphyxiante. La délivrance pour les Valaisans est venue de la crosse de Jacob Nilsson après 101 minutes de jeu.

Bien avant cette issue et en début de soirée, une question était sur toutes les lèvres: Comment Viège allait-il tenir le rythme face à une équipe d'une division supérieure? Après vingt minutes de jeu, les visages ont commencé à se tendre du côté de la Raiffeisen Arena tant l'écart n'a pas paru flagrant entre les Ajoulots et les Viégeois.

La première période a vu les visiteurs se montrer souvent à leur avantage devant le but de Benjamin Conz. Le gardien a tenu bon face à Adam Brodecki ou Jacob Nilsson dès la première minute de jeu. Rocco Pezzullo (8e) ou Simon Wüest (9e) ont également créé le danger alors que l'horloge indiquait toujours moins de dix minutes de jeu. C'est à cet instant que le HCA a tout de même réussi à hausser le ton avec plusieurs occasions pour Anttoni Honka (12e) ou Thibault Frossard (14e). Parfaitement décalé par Phil-Michael Devos, le No 12 n'a pas trouvé le cadre de Robin Meyer. Oula Palve s'est également mis en évidence à la 16e, mais le Finlandais a trop attendu avant de tirer.

Le début du second tiers a vu l'équipe locale mettre un peu de pression autour du but des visiteurs, sans pour autant parvenir à marquer. Les hommes d'Heinz Ehlers ont par contre concrétisé une superbe action collective pour ouvrir la marque par le défenseur Rocco Pezzullo (29e, 0-1). Il s'agissait là du premier tir cadré des Valaisans lors de ce deuxième tiers. Le second aurait tout aussi bien pu terminer au fond puisque Adam Brodecki a forcé Benjamin Conz a un gros arrêt juste après l'ouverture du score.

Frossard (32e) ou Devos (33e) ont à leur tour pu se présenter en bonne position, mais le gardien Robin Meyer a fait le job devant son filet. Son vis-à-vis n'a pas à rougir de sa prestation non plus puisqu'il a évité la crise en arrêtant Yannick Brüschweiler, parti seul dans le dos de la défense (33e). La fin de tiers a vu les Valaisans presser, notamment lors d'une période de supériorité numérique. Adam Brodecki ou Jorden Gähler ont tour à tour eu le 0-2 au bout de la crosse. Le 1-1 aurait tout aussi bien pu tomber, mais le tir d'Anttoni Honka a touché l'angle du but des visiteurs après une déviation du gardien.

Durant dix minutes, Ajoie a semblé être mûr pour renverser la rencontre. Il y a tout d'abord eu l'égalisation de l'inévitable Honka (quel joueur!) dès la 41e. Pierre-Edouard Bellemarre a hérité d'une très grosse occasion d'inscrire le 2-1 à la 50e, mais Robin Meyer a tenu bon. Deux minutes plus tard, Jacob Nilsson a déposé la rondelle sous la transversale de Benjamin Conz pour redonner une longueur d'avance à son équipe (52e, 1-2).

Forts de cet avantage, les Viégeois allaient pouvoir faire ce qu'ils font de mieux: défendre et ne pas laisser le moindre centimètre carré à leur adversaire. Alors que le piège était tendu, Phil-Michael Devos a décidé de ne pas se laisser embourber. Après avoir récupéré le puck dans l'arrondi, le Québécois a réalisé un magnifique solo pour apporter le danger devant la cage de Viège. C'est Reto Schmutz qui en a profité pour égaliser (55e, 2-2). De quoi arracher les prolongations qui se sont terminées en toute fin de soirée.