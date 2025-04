«Nous avons vu que Viège avait le niveau face au HC Ajoie»

Heinz Ehlers n'était pas convaincu que son équipe allait être capable de rivaliser avec le HC Ajoie lors de ce barrage. Après dix minutes, le coach de Viège en a eu le cœur net et le succès acquis en fin de soirée l'a conforté dans son avis.

Au moment de partir de Porrentruy, Heinz Ehlers a pu emmener avec lui une victoire. Mais ce n'est pas forcément le plus important, aussi étonnant que cela puisse paraître. Lors de ce premier succès de Viège contre Ajoie, le coach danois a également acquis une certitude. Et pas des moindres. Celle de savoir que son équipe allait pouvoir tenir le coup face à une équipe évoluant un étage plus haut. «Je mentirais si je disais que j'en étais convaincu», nous a-t-il confié après le succès viégeois à la 101e minute de cet acte I.

Au moment de prendre place derrière son banc, l'expérimenté entraîneur savait qu'après une dizaine de minutes, on aurait déjà les premières indications. «Il était important pour mon équipe de prendre un bon départ, conscientise-t-il. Nous avions besoin de nous rassurer et de savoir si nous étions capables de tenir leur rythme. Et nous avons vu que c'était possible.»

Étonnant aveu de la part d'un entraîneur qui vient de remporter le titre de Swiss League avec cette équipe. «Nous sommes l'équipe de deuxième division, mais mentalement, je sais également que ce n'est pas facile pour Ajoie. J'ai déjà été dans cette position par le passé. Je sais donc que la manière dont tu entames un barrage peut conditionner beaucoup de choses.»

Deux poisons en attaque

Après dix tours d'horloge, Viège savait qu'il avait les moyens et le droit de regarder droit dans les yeux cette équipe d'Ajoie. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ont pris le meilleur départ avec les premières actions dangereuses autour de Benjamin Conz. Un gardien jurassien qui a souvent dû faire face aux poisons que sont Jacob Nilsson et Adam Brodecki. Ce dernier a d'ailleurs allumé 11 fois la cage ajoulote!

Comment Heinz Ehlers explique-t-il que l'écart entre les deux équipes n'ait finalement pas sauté aux yeux? Selon lui, c'est une question de dynamique avant tout: «Sur ce match, ils n'ont peut-être pas pu davantage élever le niveau, alors que nous en avons été capables.» Mais le Scandinave ne va pas faire l'erreur de penser son équipe à niveau pour autant: «Nous venons de livrer un long match et la manière dont nous allons récupérer va conditionner la suite de cette série.»