Ajoie s'est imposé en prolongations face à Viège. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Un peu moins de 48 heures après leur marathon de Porrentruy, Viégeois et Ajoulots recroisaient le fer lors de l'acte II des barrages de National League. Et fort de leur succès acquis au bout de la nuit au Jura, les joueurs de Heinz Ehlers partaient très fort dans la rencontre en ouvrant la marque dès la quatrième minute de jeu par un Sandro Forrer partaitement servi par Gary Nunn dans le slot.

Imparable pour Benjamin Conz qui se faisait ainsi cueillir à froid dans ces premières minutes. Cinq minutes plus tard, après une timide réaction de Kevin Fey pour Ajoie, les Haut-Valaisans capitalisaient sur l'avantage psychique pris sur les Jurassiens et pouvaient doubler la mise par Dario Burgener, lequel pouvait profiter d'un cafouillage dans la défense jurasienne pour s'en aller faire tremblers les filets. Les Ajoulots pouvaient encore espérer une annulation de cette réussite, mais après revisionnage de l'action, les arbitres décidaient de la valider pour le plus grand bonheur des 4852 spectateurs de la Lonza Arena.

Début de match de folie à la Lonza Arena

Les hommes d'Heinz Ehlers réalisaient ainsi un début de match parfait. Dans la foulée de leur second but, les Haut-Valaisans manquaient le troisième par Garry Nunn, puis par Jordan Gähler à cinq contre quatre à la suite de la pénalité de deux minutes signifiée à l'encontre de Thibault Frossard. C'en était trop pour Jannik Fischer qui s'en allait charger très violemment Adam Brodecki contre la bande. Le Suédois restait au sol sous les invectives des supporters locaux, amplifiées par les différents ralentis diffusés sur l'écran géant. De leur côté, Daniel Eigenmann et Adam Rundqvist se battaient à quelques mètres pour ajouter un peu plus de chaos à la scène.

Résultat des courses, le Haut-Valaisan devait quitter ses coéquipiers alors que le joueur ajoulot était expulsé pour sa charge et son équipe était réduite à 3 contre 5 pour 1 minute 12. L'occasion était donc trop belle pour que les Viégeois n'en profitent pas pour faire chavirer leurs supporters de bonheur. Et à la 15e, Yannick Brüschweiler faisait trembler une troisième fois les filets de Benjamin Conz. Sonnés, les joueurs de Greg Ireland subissaient ensuite les vagues incessantes de ceux de Heinz Ehlers jusqu'à leur retour à cinq contre cinq. Mais à la 41 secondes du terme du premier acte, dans un sursaut d'orgueil inespéré, Reto Schmutz pouvait dévier une passe d'Anttoni Honka depuis la ligne bleue et redonner un peu d'espoir à son équipe.

Viège perd pied

Au retour des vestiaires, Greg Ireland décidait de sortir Benjamin Conz pour confier la défense de son but à Damiano Ciaccio. De quoi inquiéter les Lions du Haut qui repartaient fort. Trop même puisque Dario Burgener écopait de deux minutes de pénalité pour avoir fait trébucher un adversaire. Ajoie obtenait là l'occasion de mettre la pression sur Viège. Ces derniers ne trouvaient toutefois pas de faille dans la défense adverse et laissaient passer cette opportunité.

Il faut dire que second acte s'avérait être bien plus serré, chaque camp cherchant tant mieux que mal de trouver le fond du filet, mais butant à chaque fois sur la crosse ou la jambe d'un adversaire. Les deux équipes commençaient sans doute à payer les efforts fournis mardi. Il fallait ainsi compter sur un éclair de génie ou un but venu de nulle-part. Et celui-ci tombait de la crosse de Joel Scheidegger qui, après un engagement remporté par Ajoie dans le camp viégeois, pouvait armer de la ligne bleue et trouver la lucarne d'un Robin Meyer impuissant, car masqué (32e).

Ajoie revient de nulle-part

Dans la foulée, les joueurs de Greg Ireland égalisaient même par l'intermédiaire de Jonathan Hazen (32e), éteignant ainsi les supporters haut-valaisans et réveillant par la même occasion les leurs. Une réalisation qui aura mis plusieurs minutes à être validée par les arbitres, tant le puck semblait être entré dans la cage que de quelques centimètres seulement.

Après une fin de tiers marquée par plusieurs tentatives bloquées de chaque côté, les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos. Les Ajoulots pouvaient cependant le faire avec la satisfaction d'avoir su complètement renverser une partie bien mal embarquée pour eux. Chose qui se confirmait par les statistiques puisque les joueurs de Greg Ireland n'avaient shooté que quatre fois au but lors du premier tiers contre 15 lors du second.

Ajoie fait le siège du but haut-valaisan

De leur côté, en plus du retour en confiance des Jurassiens, les Haut-Valaisans devaient une nouvelle fois entamer le troisième tiers sans son topscorer Adam Brodecki, absent depuis le violent choc du début de rencontre. Celui d'Ajoie, Philip-Michaël Devos, était, lui, bien sur la glace et donnait l'avantage à son équipe pour la première fois de la rencontre avec l'aide bien involontaire du gardien viégeois Robin Meyer qui poussait le puck au fond de ses propres filets du dos après que celui-ci ait rebondi sur la barre (43e, assist de Jonathan Hazen).

Dans la foulée ou presque, Viège se retrouvait en power play à la suite de la pénalité de Kyen Sopa mais n'en profitait pas pour recoller au score. Impuissants ou presque à cinq contre quatre, les Haut-Valaisans égalisaient à cinq contre grâce à Jacob Nilsson, seul devant la cage de Damiano Ciaccio et magnifiquement servi par Fadria Riatsch (48e). La Lonza Arena reprenait soudain des couleurs et tentait de pousser ses joueurs vers le but de la délivrance.

Victoire d'Ajoie

La tension montait ensuite d'un cran, les duels redevenaient plus durs, chacune des deux équipes défendait tour à tour son camp avec rage avant que les Ajoulots prennent gentiment l'ascendant sur les Viégeois. Leur domination stérile et le spectre d'une nouvelle prolongation se faisait toujours plus grand jusqu'à devenir officielle après un ultime shoot haut-valaisan.

Reste que cette fois-ci le suspense ne durait pas bien longtemps, Louis Robin donnant la victoire à Ajoie 20 secondes seulement après le début de la prolongation. Avec ce succès, les Jurassiens recollent à un partout dans la série.