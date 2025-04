Cette fois, l'action de David Sklenicka a été décisive

David Sklenicka a sauvé le LHC. Photo: keystone-sda.ch

Le héros inattendu

Le dernier but de Ken Jäger avec le LHC remonte à mi-février. Une éternité pour celui qui en avait marqué 14 en tout lors de la saison régulière. Alors, son but de la victoire à la 54e a été une délivrance autant pour son club que pour lui-même. «En fin de compte, en play-off, ce n'est pas vraiment qui marque le but qui compte. Mais c'est bien d'avoir pu aider l'équipe de cette manière aujourd'hui», a souri le No 17 après la rencontre.

L'action

Y avait-il faute juste avant la réussite de Ken Jäger par ce même No 17? Dans l'angle, le Grison a donné un cross-check à Samuel Walser et Lausanne a pu récupérer le puck avant de marquer. «Non, aucune faute», répond en rigolant Ken Jäger au journaliste qui lui a posé la question. On ne sait par contre pas si la réponse aurait été la même si l'action s'était déroulée dans l'autre sens.

Le tournant

Si lors de l'acte I, Reto Berra avait empêché les deux équipes d'aller en prolongation grâce à un très bel arrêt en fin de match, cette fois, c'est David Sklenicka qui s'est mué en héros en toute fin de match. À 1'53 du terme, le défenseur tchèque a renvoyé sur sa ligne un lancer de Sandro Schmid qui avait transpercé Kevin Pasche.

L'info

Photo: keystone-sda.ch

Geoff Ward avait décidé, pour cette rencontre, de changer les six étrangers qu'il allait aligner sur la glace. Problème? Après deux shifts, Lauri Pajuniemi a dû retourner aux vestiaires, touché (semble-t-il) par un puck au visage. Ce n'est clairement pas de chance pour le Finlandais du LHC qui n'avait pas du tout joué dans ces play-off jusqu'à présent. Il n'est pas revenu sur la glace par la suite et a été aperçu dans les couloirs de la BCF Arena avec un bel œil au beurre noir.

Le chiffre

10. Le nombre de blanchissages réalisés par Kevin Pasche depuis le début de la saison avec le Lausanne HC. Et dire qu'avant la saison, beaucoup doutaient du jeune portier de 22 ans, se demandant s'il avait les épaules pour tenir le coup. Moins bien durant ces play-off, le gardien du LHC a enfin réalisé son match référence.

Le duel

Si Lausanne n'a pas fini la rencontre avec Lauri Pajuniemi, il en a été de même pour Lucas Wallmark côté Fribourg. Le Suédois a été victime d'une charge d'Aurélien Marti juste avant la mi-match. Après être retourné un moment dans les travées, le Top Scorer est revenu sur la glace pour un shift. Avant de rentrer définitivement aux vestiaires.

La phrase

« «Ce n'est pas un ouf de soulagement, mais plutôt une mission accomplie.» Jason Fuchs, attaquant du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

À Lausanne, on a de la chance d'avoir les caméras dans les buts. À Fribourg, c'est au-dessus de ceux-ci qu'ils se situent. Et cela permet de faire des images dignes des plus beaux tableaux de la Renaissance – comme celle-ci du photographe de Keystone-ATS Anthony Anex.

Hors antenne

Pour la deuxième fois dans ces play-off, Andrei Bykov est venu haranguer la foule avant un match. «La vengeance est un plat qui se mange froid», a-t-il, entre autres, dit dans son discours. Une phrase qui ne s'est pas concrétisée, malheureusement pour lui et le public fribourgeois.