Photo: Getty Images

Le héros inattendu

Alors que certains l’envoient déjà dans l’Emmental pour la saison prochaine, Killian Mottet montre qu’il est bel et bien présent. Le Fribourgeois, souvent relégué au rôle de 13e attaquant (si ce n’est surnuméraire) depuis l’arrivée de Lars Leuenberger, a inscrit le but victorieux pour Gottéron. Sa déviation a suffi à la délivrance des Dragons – et à la sienne, lui qui n’avait marqué qu’un seul but cette saison.

L'action

Ce qui est dommage pour David Sklenicka, c’est que sa sublime passe à Tim Bozon n’a servi à rien. Seul face à Reto Berra, le défenseur tchèque était en magnifique position pour lancer. D’ailleurs, il a armé son tir avant de surprendre beaucoup de monde et décaler son attaquant français. Celui-ci ne tremblait pas pour inscrire le 1-1 dans la cage quasi vide.

Le tournant

Photo: Getty Images

Si les deux formations ne sont pas allées en prolongation ce samedi à la Vaudoise aréna, elles le doivent en grande partie à Reto Berra. Le portier a réalisé un magnifique arrêt à 98 secondes de la sirène finale, sur un tir de la ligne bleue de Gavin Bayreuther. Masqué, le No 20 a réussi à bloquer la rondelle de sa mitaine.

L'info

Lars Leuenberger a fêté son jubilé de la plus belle des manières. L’entraîneur ad intérim des Dragons soufflaient en effet ses 50 bougies. «Quand tu es du 29 mars et que tu joues encore au hockey, c’est plutôt une bonne nouvelle, a souri le coach de Fribourg après la victoire. Les joueurs m’ont fait un beau cadeau ce soir.»

Le chiffre

Photo: keystone-sda.ch

2. C’est le nombre de tirs réalisés par le Lausanne HC durant les 10 premières minutes du dernier tiers. Alors menés, les Lions n’ont jamais réussi à emballer cette troisième période. Reto Berra a juste eu besoin de s’employer lors des quatre dernières minutes, lorsque le LHC a lancé à six reprises dans sa direction. Mais solide, le dernier rempart fribourgeois n’a rien laissé passer.

La stat avancée

2,1xG-3xG. Comme quoi, les statistiques avancées ne disent pas toujours des bêtises. Dans ce match, les expected goals ont été largement respectés d’un côté comme de l’autre. Ce qui signifie que les gardiens ont été bons, sans non plus être incroyables.

Le duel

En toute fin de match et alors que Lausanne mettait la pression, Ken Jäger a décidé d’aller charger son presque homonyme Benoît Jecker derrière la cage de Reto Berra. Le No 17 du LHC a laissé son coude bien en évidence et bien haut au moment de s’élancer contre la bande. Avec un contact à la tête, l’attaquant lausannois s’en est peut-être bien tiré.

La phrase

« «Je ne vais pas rester là et parler des problèmes. On a confiance en notre équipe. Maintenant, on va se concentrer et disputer l'acte II.» Geoff Ward, entraîneur du LHC »

L'image

Photo: Getty Images

Être gardien et aller chercher la rondelle au fond de ses filets n’est jamais chose agréable. Encore moins quand on est photographié de près par la caméra de Monika Majer (Getty Images).

Hors antenne

Théo Rochette n’a pas forcément appris de ses erreurs. Lors d’un match de la saison, le No 90 avait brisé sa canne et, au lieu de défendre sans, s’était précipité vers le banc pour en récupérer une autre. Si à l’époque, cela avait coûté un but au LHC, l’attaquant s’en est mieux tiré quand, sur un power-play, il a fait le même geste après un engagement perdu et une canne brisée. Mais gare à la suite.