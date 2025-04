Fribourg - Lausanne: Les 5 questions clés avant l'Acte III

Qui d'Andrea Glauser ou Raphael Diaz va prendre les devants dans l'acte III? Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 À quel point la fin de saison Lucas Wallmark va influencer Gottéron?

La nouvelle est tombée juste avant midi: le Suédois ne sera pas de la partie ce jeudi soir, lui qui doit mettre un terme à sa saison. Le Suédois a été touché par Aurélien Marti dans un duel régulier à la bande lors de l'acte II et n'avait pas terminé la partie (tout comme Lauri Pajuniemi).

Forcément un immense coup dur pour Fribourg qui perd, avec son maître à jouer, la pièce majeure du système de Lars Leuenberger. Avec déjà cinq points dans ces play-off et, surtout, du danger à chaque fois qu'il était sur la glace ou presque, Lucas Wallmark va grandement manquer à Gottéron. Et c'est aussi Marcus Sörensen qui, désormais orphelin de son compère, va devoir apprendre à jouer sans lui. À voir si, après la blessure de Jacob de La Rose, les Dragons vont encore parvenir à se remettre d'un coup dur.

2 Comment compenser l'absence de Lucas Wallmark?

Quelle est désormais la bonne combinaison pour Lars Leuenberger? Selon moi, le retour au centre de Sandro Schmid est une option simple mais efficace. Et pourquoi pas placer Jakob Lilja sur son aile pour recréer une ligne Schmido-suédoise? L'autre candidat s'appellerait Christoph Bertschy. Mais la dureté d'un Lilja paraît plus complémentaire avec les deux autres.

Et pour remplacer Lilja en deuxième ligne? Killian Mottet a retrouvé le rythme ces derniers jours et pourrait avoir à cœur de montrer qu'il a toujours le niveau pour faire autre chose que des basses œuvres défensives. Cette option permettrait de conserver un semblant de stabilité dans la troisième triplette Sprunger/Walser/Marchon. Mais comme Lars Leuenberger a déjà titularisé Andreas Borgman, un défenseur, en attaque, difficile de lire dans son jeu.

3 Geoff Ward va-t-il changer son approche?

Lors de son premier match à domicile, Geoff Ward a sans arrêt aligné la ligne d'Antti Suomela face à celle ce Wallmark et Sörensen. Les seconds couteaux en avaient profité pour gagner la rencontre. Indépendamment de la présence ou non du duo «Sörenmark» sur la glace, Geoff Ward va-t-il à nouveau privilégier cette approche?

Ou alors va-t-il tenter de relancer son centre finlandais en lui proposant un duel moins ardu? Ce serait urgent, car lors des quinze derniers matches, son bilan comptable est décevant: 1 but, 5 assists. Si le LHC veut aller au bout, il devra pouvoir compter sur Antti Suomela.

4 Lausanne tiendra-t-il le rythme physiquement?

Depuis le début des play-off, on a (j'ai) beaucoup parlé de cette équipe lausannoise comme étant moins physique que celle de l'année dernière. C'est un fait et John Fust nous l'a d'ailleurs confié lors d'une interview après l'arrivée de Dominik Kahun. Mais mardi à Lausanne, le LHC a retrouvé un certain poids dans les bandes et a même gagné le combat physique.

C'est d'ailleurs après une charge de Ken Jäger que ce dernier s'est retrouvé en position de marquer le seul but de la rencontre. Lausanne, qui a paru un rien plus frais sur la longueur de cet acte II, va-t-il pouvoir continuer sur ce terrain? Si oui, Fribourg pourrait avoir de la peine à suivre le train.

5 Les attaques vont-elles se réveiller?

Mardi, le deuxième duel entre Dragons et Lions a vu les systèmes défensifs prendre le pas sur les attaques. C'est logique pour les Fribourgeois, puisque c'est l'ADN qu'est parvenu à inculquer Lars Leuenberger à cette équipe depuis son arrivée. Et c'est également dans ce genre de duels âpres et sans rythme que l'équipe de la BCF Arena veut emmener cette série. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est venue à bout de Berne.

Et c'est dans ce genre de matches que les Lausannois se sont usés en quarts de finale face à Langnau. Les Dragons le savent très bien: si le jeu s'emballe, Lausanne aura l'avantage. Et donc si les attaques prennent le pas sur les défenses, le LHC devrait s'en sortir. Fribourg parviendra-t-il à garder ce faux-rythme que l'on voit depuis le début de cette série? Ce sera l'une des clés du duel valdo-fribourgeois que vous pourrez suivre en live-ticker sur notre site dès 20h00.