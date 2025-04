Lucas Wallmark et Lauri Pajuniemi out

Lauri Pajuniemi a dû rapidement quitter ses coéquipiers. Photo: ANTHONY ANEX

Matthias Davet Journaliste Blick

Lauri Pajuniemi, 1'30 et puis s'en va

0:16 Était-ce le puck? Lauri Pajuniemi a reçu un coup au visage

Quelle poisse pour Lauri Pajuniemi! Officiellement blessé au début des play-off, le Finlandais avait perdu sa place dans l'alignement lausannois. Ce mardi, Geoff Ward avait décidé de lui redonner une chance, le plaçant sur le troisième bloc en compagnie de Jason Fuchs et Théo Rochette. Une présence qui aura duré en tout et pour tout 90 secondes pour Lauri Pajuniemi. Sur son deuxième shift, le No 48 a, semble-t-il, touché un puck au niveau du visage. «Même lui n'arrive pas à dire ce que c'était», explique son coach après le match. Accompagné par des membres du staff, il est rentré aux vestiaires pour ne plus jamais réapparaître.

Après le match et dans les couloirs de la BCF Arena, on a pu apercevoir le Finlandais avec un bel œil au beurre noir. «On n'est pas inquiets à propos du cocard mais plutôt au niveau du crâne, souligne Geoff Ward. On doit être certain qu'il ne s'agisse pas d'une commotion.»

Du côté de ses coéquipiers, on est forcément frustrés pour lui. «Il a travaillé dur ces dernières semaines pour rester en forme et il nous aurait fait vraiment du bien ce soir, souligne Jason Fuchs. J'espère juste que ce ne sera pas trop grave et qu'il s'en remettra rapidement, parce qu'on aura encore besoin de lui tout au long des play-off.» À voir déjà jeudi l'état de l'œil du Finlandais.

Lucas Wallmark, du 50-50

0:05 Le Suédois sonné: La charge d'Aurélien Marti sur Lucas Wallmark

Si l'absence de Lauri Pajuniemi pourrait faire mal au LHC, Geoff Ward peut se consoler en se disant qu'il a plusieurs solutions. Du côté de Gottéron, on est en droit d'être plus inquiet après que Lucas Wallmark n'a pas fini la rencontre. Avec, déjà, la fin de saison de Jacob de La Rose, le staff fribourgeois serait content de ne pas vivre la même chose avec son Top Scorer.

À la 28e minute de jeu, Aurélien Marti s'est élancé contre le Suédois et l'a écrasé contre la bande. Si à première vue, l'action paraît licite, le No 7 du LHC semble décoller un peu les patins du sol. Toujours est-il que Lucas Wallmark est touché au haut du corps et sort sonné de la glace. Dans un premier temps, il est retourné aux vestiaires avant de revenir tenter sa chance pour un shift. Un test non concluant qui a vu le Top Scorer ne pas terminer la rencontre.

Devant les journalistes, Lars Leuenberger a sorti une pièce de monnaie et l'a lancée en l'air. Ainsi, la présence ou non du Top Scorer fribourgeois pour jeudi se jouera sur du 50-50 selon lui. «Nous ne savons pas s'il pourra jouer jeudi, lâche l'entraîneur des Dragons. Nous allons regarder avec lui. S'il le peut, c'est super. Si non, nous avons d'autres joueurs.» Certes, mais peu du niveau de Lucas Wallmark.