Lausanne égalise déjà face à Fribourg

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«La vengeance est un plat qui se mange froid.» Battu l'année dernière au même stade par Lausanne, Andrei Bykov a fait (comme une fois déjà contre Berne) son retour à la BCF Arena, histoire de motiver le public de Fribourg avant l'acte II de la demi-finale. L'ancien No 89 a donné de la voix.

On ne sait pas si ses anciens coéquipiers l'ont entendu mais toujours est-il que Gottéron est mieux rentré dans cette partie. Ce sont les Dragons qui ont porté en premier le danger sur la cage de Kevin Pasche, après une perte de puck derrière celle-ci. Linden Vey a servi Christoph Bertschy mais le portier lausannois était attentif. Toujours dans le camp vaudois, Nathan Marchon s'est retrouvé en bonne position en contre mais, au lieu de lancer, il a préféré passer dans son dos à Julien Sprunger… qui n'était pas encore arrivé (5e). Gentiment, Lausanne s'est réveillé dans ce premier tiers, sans toutefois réussir à se montrer plus dangereux que tant sur la cage défendue par Reto Berra.

La première période a surtout été marquée par la sortie de Lauri Pajuniemi. Aligné pour la première fois dans ces play-off, le Finlandais a reçu un coup au visage et a dû quitter ses coéquipiers, alors qu'il n'avait joué que 1'30 dans cet acte II jusqu'à présent. Autre tiers et autre blessure. À la 28e minute, Aurélien Marti a chargé Lucas Wallmark à la bande. Sonné, le Suédois de Gottéron n'est pas non plus réapparu jusqu'à la fin de la partie.

Un match fermé

Hormis les blessures, ce match a aussi été marqué par quelques actions chaudes. Le LHC est mieux rentré dans ce tiers médian, à l'image de ce lancer de Tim Bozon devant la cage (21e). Théo Rochette a également ajustement les montants de la cage de Reto Berra (28e). Dans l'ensemble, les visiteurs se montraient un poil plus entreprenant et cela s'est répercuté sur les statistiques de tir dans cette deuxième période (9-14). Sauf qu'au niveau du score, il était toujours nul et vierge.

Le troisième tiers dans cet acte II a été à l'image des deux premiers: bien fermé. Aucune équipe n'est parvenue à vraiment se mettre en évidence et on sentait qu'aucun des joueurs sur la glace ne voulait commettre une erreur qui pouvait coûter cher à son équipe. Si la reprise de Nathan Marchon a été manquée (42e) et le tir de Yannick Rathgeb est passé juste au-dessus (49e), on ne peut pas forcément dire que les spectateurs de la BCF Arena ont été éblouis par les actions offensives des deux formations.

Ken Jäger en héros

Il a fallu attendre un power-play du LHC – pourtant pas en réussite depuis le début de ces play-off – pour (enfin) voir l'ouverture du score. Ken Jäger a parfaitement repris un puck qui traînait devant la cage de Reto Berra et l'a envoyé sous la barre transversale du portier fribourgeois (54e). Lausanne était bien parti pour égaliser dans cette série.

Même s'ils ont tremblé (poteau de Sutter à la 57e et sauvetage sur la ligne de Sklenicka à la 59e), les Vaudois ont été solides et meilleurs que samedi sur ses terres. Les Dragons, de leur côté, n'auront pas le temps de tergiverser. Jeudi déjà, les deux équipes se retrouvent à la Vaudoise aréna.