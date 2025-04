Kevin Pasche tient enfin son match référence

Kevin Pasche peut célébrer son premier blanchissage en play-off. Photo: keystone-sda.ch

⭐⭐⭐ Kevin Pasche

Après avoir affolé les compteurs des blanchissages en saison régulière (9), Kevin Pasche tient son premier en play-off. Le portier du LHC a dégoûté les pensionnaires de la BCF Arena – patinoire dans laquelle il avait l'habitude de soutenir les Dragons à l'âge de 4 ans.

À Fribourg, le jeune gardien de 22 ans a repoussé les 27 tentatives adverses, rendant une fiche parfaite. Et même sous la pression constante de Gottéron en fin de match, il est parvenu à garder sa cage inviolée – même s'il a aussi été aidé par son défenseur David Sklenicka ou ses montants. «C'est en grande partie grâce à lui que nous avons pu faire ce que nous avons fait cette année, a souligné après le match Geoff Ward à propos de Kevin Pasche. Je pense qu'il commence à prendre ses aises.» De bon augure pour Lausanne.

⭐⭐ Ken Jäger

Forcément, quand on marque le seul but dans une rencontre, on mérite d'être dans les trois étoiles. En étant au bon endroit au bon moment à la 54e minute, Ken Jäger a délivré son équipe – et lui-même. Le Grison du LHC n'avait plus marqué depuis mi-février, lorsqu'il avait mis un doublé face à Zurich. «En fin de compte, en play-off, ce n'est pas vraiment qui marque le but qui compte. Mais c'est bien d'avoir pu aider l'équipe de cette manière aujourd'hui», a-t-il souri après la rencontre.

Un sourire qu'il n'a pas perdu lorsqu'un journaliste l'a questionné sur une scène litigieuse juste avant le but. Dans l'angle, le No 17 lausannois a donné un cross-check à Samuel Walser. «Non, aucune faute», a répondu Ken Jäger. Quelques secondes plus tard, il profitait d'un rebond pour inscrire le seul but de la soirée.

⭐ Reto Berra

Le dernier rempart fribourgeois n'a rien pu faire sur le lancer à bout portant de Ken Jäger. Autrement, Reto Berra a réalisé du bon travail tout au long de la soirée. Avec 96,15% d'arrêts, il méritait une autre issue à cette rencontre. Sauf que de l'autre côté de la patinoire, Kevin Pasche s'est montré intransigeant et ses attaquants ne sont pas parvenus à trouver la faille.

Hormis le but, le seul couac du Zurichois dans cette rencontre aura été un changement de patin lors du premier tiers. Un problème qui ne l'aura, en tout cas, pas déstabilisé.

Le flop: Nathan Marchon

L'attaquant de Fribourg Gottéron a été plus en verve dans sa carrière. Nathan Marchon s'est d'abord procuré l'une des plus belles actions à la 5e minute de jeu après avoir subtilisé un puck perdu par David Sklenicka. En contre, le No 97 s'est retrouvé en bonne position mais a préféré servir Julien Sprunger… qui n'était pas encore là.

À l'entame du troisième tiers, Nathan Marchon était également en excellente position devant la cage. Mais la passe de son capitaine n'est pas arrivée sur sa canne pour que le No 97 ne glisse au fond. Décidément. «Cerise» sur le gâteau, il était aussi sur la glace lors du seul but de la rencontre. Même si c'est forcément le risque lorsqu'on joue le box play.