Ajoie c'est sorti d'une situation bien mal embarquée jeudi soir à Viège et a pu recoller à un partout dans la série. Cela grâce notamment au but du jeune Louis Robin, lequel est revenu après la partie sur son but.

Louis Robin: «J'y suis allé sans me poser de question et goal»

Louis Robin a permis à Ajoie de l'emporter jeudi soir à Viège. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Ajoie s'est fait une belle frayeur ce jeudi à Viège, où il a dû batailler dur pour décrocher une précieuse victoire lui permettant de revenir à un partout dans la série (4-5). Et comme à Porrentruy mardi, la décision s'est faite en prolongation, sur un tir aussi puissant que bien placé de Louis Robin (60'25'').

«Ce n'était pas un jeu préparé, cela s'est fait au feeling. Le puck est descendu, j'ai vu un boulevard devant moi, j'y suis allé sans me poser de question et goal», sourit le héros du soir, auteur de son troisième but de la saison, juché sur son vélo d'appartement dans les travées de la Lonza Arena. «On ne marque pas souvent en prolongation. Ce sont de beaux buts et je pense que je ne vais pas l'oublier.» Cette réalisation est d'autant plus spéciale pour le jeune attaquant de 22 ans qu'elle lui a été «offerte» par Pierre-Edouard Bellemare, un exemple pour lui. «Je profite de chaque minute que je peux passer à ses côtés. Il a beaucoup d'expérience et ce n'est que du plaisir.»

«Des fois, il n'y a pas besoin utiliser des mots»

Cette égalisation inespérée venait récompenser une équipe ajoulote complètement dépassée dans le premier tiers, menée 3-0 après quinze minutes et en souffrance face à la fougue des Haut-Valaisans. «Ce n'était pas un match facile. Nous n'avons pas montré notre meilleur visage, peste le Nord-vaudois. Mais nous avons su montrer du caractère et revenir dans le match. C'est ce qu'il faut retenir ce soir.» Un premier électrochoc pour les Jurassiens est venu de Reto Schmutz, auteur d’un but à 41 secondes du terme du premier acte. Les joueurs de Greg Ireland sont ensuite revenus au score lors du second acte et ont par la suite régulièrement pris le dessus sur leurs adversaires du soir.

Ce déclic est-il venu d’une bonne discussion à la première pause? «Des fois, il n'y a pas besoin d'utiliser des mots. On a tous vu qu'on n'était pas satisfaits et nous avons mis un briquet de plus. Chose qu'on aurait dû faire dès le début», répond franchement Kevin Fey. Le défenseur prend d'ailleurs ce scénario de match comme un avertissement et comme preuve que le HCA devra encore lutter pour garder sa place en National League.

Prochain match à Porrentruy samedi

«Nous avons fait de belles choses, eux aussi. Nous avons plutôt bien travaillé offensivement, mais je pense que nous devons en faire encore un peu plus pour nous procurer une ou deux occasions franches de plus en power play», prévient le défenseur ajoulot, naturellement soulagé d'avoir pu l'emporter pour égaliser dans la série. «C'est clair que moralement, cela fait du bien. Mais le chemin est encore long. On doit continuer et rester concentrés. Maintenant, c'est discipline et récupération», ajoute-t-il. «Il ne faut pas être trop euphorique et garder la tête froide», conclut quant à lui le héros du soir.

Prochaine rencontre entre Ajoulots et Viégeois, samedi à Porrentruy (20h).