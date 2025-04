Au bout de la nuit, Fribourg gagne à nouveau à Lausanne

Gottéron s’est à nouveau imposé à Lausanne! Sous les huées du public, les Dragons ont égalisé à 80 secondes de la fin du troisième tiers et ont fait la différence en deuxième prolongation, grâce à Julien Sprunger (2-3 ap)

Marcus Sörensen et Ahti Oksanen ont eu besoin d'une prolongation pour se départager. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Quelques heures après avoir appris la fin de saison de son Top Scorer Lucas Wallmark, Fribourg s'est rendu à la Vaudoise aréna pour y défier le LHC dans le cadre de l'acte III de la demi-finale des play-off. La question était forcément légitime: comment est-ce que les Dragons allaient digérer ce nouveau coup dur pour eux?

Le premier tiers n'a pas forcément bien commencé pour les visiteurs. Acculés, les Dragons ont laissé les Lausannois imposer leur rythme en début de rencontre. La pression était grande sur la cage de Reto Berra, à l'image du tir d'Andrea Glauser suivi de la reprise de Michaël Hügli (6e) ou de Gavin Bayreuther (7e). Mais il faut aussi avouer que les Vaudois ont aussi eu de la chance à la 10e minute. Le puck de Linden Vey, depuis l'arrière de la cage de Kevin Pasche, a rebondi sur la jambière droite du portier lausannois, s'est envolé dans les airs et est retombé… sur la jambière gauche du No 33. Après le ralenti sur le vidéotron, les supporters lausannois ont poussé un ouf de soulagement.

Par contre, les Lions ont continué leur marche en avant et ont trouvé l'ouverture à 5 contre 4. Le tir de la ligne bleue de Gavin Bayreuther a été dévié par Ken Jäger. Même si, dans un premier temps, la réussite a été accordée au défenseur américain, les officiels ont ensuite logiquement modifié le nom du buteur (17e). À cinq secondes de la première pause et en infériorité numérique, le LHC a eu une belle opportunité en contre mais Ahti Oksanen n'est pas parvenu à rabattre la passe de Ken Jäger.

Reto Berra vigilant

Apathique, Fribourg allait-il parvenir à se ressaisir? Bien aidés par un power-play, les hommes de Lars Leuenberger ont très bien commencé le tiers médian. Un beau sursaut d'orgueil leur a permis d'inquiéter Kevin Pasche. Le dernier rempart vaudois a dû s'employer pour repousser, de la mitaine, le lancer de Linden Vey (22e). Par la suite, Gottéron aurait pu profiter d'une supériorité numérique pour égaliser, mais ne s'est pas montré dangereux.

Les Lions ont donc décidé de reprendre la partie en main. À la mi-match, Tim Bozon s'est montré à son aise, tout comme Ahti Oksanen mais aucun des deux Lausannois n'est parvenu à tromper la vigilance de Reto Berra. Derrière, Jacob Lilja a dévié une passe de Christoph Bertschy, sans que Kevin Pasche ne soit réellement inquiété (32e).

Égalisation sous les sifflets

Si la troisième période a commencé sous les meilleurs auspices pour Lausanne, avec le deuxième but de la soirée par Andrea Glauser (41e), elle s'est compliquée par la suite. La faute à deux pénalités écopées coup sur coup et permettant à Fribourg d'évoluer durant 46 secondes à 5 contre 3. Une opportunité que les Dragons n'ont pas gâchée, revenant au score grâce à une déviation devant le but de Samuel Walser (45e).

Et la Vaudoise aréna allait continuer de trembler jusqu'au bout. Quelques minutes après la réduction du score, Raphael Diaz a touché le poteau de Kevin Pasche (48e). Le portier pouvait d'ailleurs remercier ses montants puisque Daniel Ljunggren les trouvait également (55e). Finalement, les Dragons ont trouvé la faille à 80 secondes de la fin du troisième tiers, sous les huées, les sifflets et les gobelets. Car avant l'égalisation de Yannick Rathgeb, Kevin Pasche a été touché par Christoph Bertschy. Faute ou non? Les arbitres ont décidé qu'il n'y avait rien.

Ainsi, pour la première fois dans cette demi-finale, un match allait se décider en prolongation. À la 67e minute, Sandro Schmid a réalisé une merveille de solo mais Kevin Pasche disait non. Cette première prolongation a aussi été marquée par des coups échangés entre les deux équipes, dont un crochet du droit de Dave Sutter qui a mis à terre Ahti Oksanen (73e). Les 20 premières minutes de cette prolongation n'ayant rien donné, il a fallu passer par une deuxième.

La délivrance est venue à 23h58 et après 74 minutes de jeu. Julien Sprunger a trouvé la lucarne de Kevin Pasche et a permis à Fribourg de marquer un deuxième point face à Lausanne.