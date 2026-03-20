Les clubs romands réagissent aux résultats de notre grand sondage, qui désignait la patinoire préférée des spectateurs adverses. Certains se réjouissent de la réputation de leur patinoire, quand d'autres font avec les moyens du bord.

Blick Sport

Le grand sondage de Blick – réalisé auprès de 424 fans romands afin de savoir quelle est la meilleure patinoire de notre région dans laquelle se déplacer – a fait quelques remous dans le petit monde du hockey suisse. Si certaines patinoires ont été louées (Bienne surtout, avec une note de 4,62/6), d’autres sont moins à la fête (Genève avec 2,25/6, Ajoie avec 2,65/6 ou Lausanne avec 2,92/6).

Pour Blick, les représentants de trois clubs romands réagissent aux tendances révélées dans le sondage.

Bienne fait «différemment des autres clubs romands»

Commençons par le positif. Côté biennois, on se dit «très heureux de voir ces résultats». «Ce n’est pas une surprise énorme, estime le CEO du HC Bienne Daniel Villard. Depuis des années, on a des remarques positives de tous les clubs.» Il loue la grandeur du secteur visiteurs de la Tissot Arena et lance que le club seelandais «a toujours essayé de travailler différents des autres clubs romands.»

«Si on regarde le secteur visiteurs de Genève, par exemple, ce n’est pas fait comme il faut, à mon avis. À Lausanne aussi, c’est très petit, argumente Daniel Villard. En Suisse-alémanique, au global, c’est plus grand et plus agréable.» Le CEO biennois déplore le fait «[qu’]on ne veuille plus vraiment des visiteurs» en Romandie. «C’est un peu dommage. Au niveau de l’ambiance, c’est important d’avoir les deux groupes de fans.»

Mais la Tissot Arena n’obtient pas que des retours positifs: les stadiers seelandais ont été pointés du doigt dans notre sondage. «Personnellement, je suis surpris de ça. J’ai l’impression d’une bonne relation au niveau sécuritaire, répond Daniel Villard. Mais c’est le bon moment pour rediscuter de cela.»

Genève et Ajoie tributaires de leur outil de travail

Au contraire – et malgré une mauvaise note globale – les stadiers de la Raiffeisen Arena ajoulote sont loués. «Nous ne lésinons pas sur les moyens humains et accueillons chaque spectateur le plus chaleureusement possible», explique Kimmo Bellmann, COO du HC Ajoie, qui inscrit cela dans l’esprit «festif et familial qui fait l’ADN jurassien». Il détaille que leur responsable sécurité entretient «des liens étroits et réguliers» avec ses collègues des autres clubs, permettant de «connaître les supporters adverses et d’anticiper leurs besoins».

Si l’accueil est bon à Porrentruy, la Raiffeisen Arena reste la deuxième moins bien classée des patinoires romandes. «Je peux comprendre cela», répond Kimmo Bellmann, dont le club doit «faire avec les contraintes structurelles et les espaces parfois exigus» de la patinoire jurassienne. Il explique que le secteur visiteurs «n’est sans doute pas le plus glamour de Suisse, mais [qu’]il a ses avantages». La sécurité en est un: «il est impossible que les deux camps se croisent, réduisant quasi à zéro le risque d’affrontement».

L’expérience vécue en est un autre. «Le secteur se trouve tout en bord de glace, collé au banc de l’équipe visiteur. Je crois qu’aucun autre secteur visiteurs n’offre cette expérience assez incroyable aux supporters, d’être séparés de leurs joueurs par une simple vitre de quelques millimètres», vante-t-il, concédant tout de même que la visibilité n’y est pas idéale. Pour autant, aucune amélioration n’est à l’ordre du jour.

Même son de cloche côté genevois, dont la patinoire est la moins bien notée. Le GSHC se dit: «conscient que [leur] patinoire date de 1958 et qu'elle n'est pas au niveau des nouveaux écrins construits pour les autres équipes». Aux Vernets non plus, aucune amélioration n’est prévue, puisqu’une nouvelle patinoire devrait voir le jour dans quatre ans. «Nous avons hâte de refaire ce sondage en 2030», nous répond-on. Nous aussi!