Grégory Beaud Journaliste Blick

En fin de saison régulière, nous avons lancé un grand sondage auprès des fans romands afin de savoir où ils se rendaient le plus volontiers et où le déplacement s'apparentait à un chemin de croix. Plus de 400 personnes ont pris part à notre «étude». Parmi les commentaires généraux, plusieurs ont retenu notre attention. «La qualité des secteurs visiteurs des clubs romands est catastrophique, nous précise cette personne sondée. Que ce soit au niveau de la capacité, de la vue ou des offres de restauration ainsi que des restrictions imposées.»

Un internaute abonde sur ce dernier point: «L'expérience visiteurs varie grandement en fonction de la rivalité entre le club recevant et le club visiteur. Ce que je déplore partout au contraire, c'est le peu de choix niveau nourriture dans les buvettes visiteurs.» De nombreux spectateurs regrettent la mise en place du «Scan ID», cette mesure forçant les visiteurs à donner leur identité pour accéder au secteur visiteurs. «Lorsque l'on va à Lausanne, on a l'impression d'être des criminels», précise ce supporter adverse. D'autres critiquent le comportement des gens autour des «cages». C'est à Fribourg que cette remarque est la plus récurrente.

Le profil des personnes sondées

Sur les 424 personnes sondées, 92% sont des fans des équipes romandes et seulement 8% sont des supporters d'autres clubs. Plus de 40% sont des suiveurs de Fribourg Gottéron. Genève-Servette est la deuxième communauté la plus représentée (22%), juste devant le Lausanne HC (21%). Plus de 47% des visiteurs interrogés se déplacent plus de six fois par saison dans une patinoire autre que celle de leur club. Un quart assiste à plus de dix matches à l'extérieur en une saison de National League.

La patinoire préférée

Bienne 4,62/6. Avec une note moyenne de 4,62 sur 6, la Tissot Arena est l'enceinte qui satisfait le plus les visiteurs. Sur les 324 personnes ayant participé à notre enquête et ayant visité l'arène biennoise, 134 lui ont donné la note maximale. Ce qui plaît? «Belle visibilité, beaucoup d’espace et bonne nourriture!», nous précise-t-on. C'est d'ailleurs la visibilité qui fait la différence entre la patinoire seelandaise et les autres pistes de glace de National League. La facilité d'accès et la convivialité des lieux est également mise en avant, tandis que les stadiers ne sont pas le point fort du HCB.

La pire patinoire

Genève-Servette 2,25/6. Personne ne sera vraiment surpris. Mais avec une note moyenne de 2,25, nombreux fans de hockey préfèrent probablement aller se faire arracher une dent que d'aller au bout du Léman. Plus de 110 votants sur 293 ont d'ailleurs attribué la note de 1 sur 6 au moment d'évaluer la vétuste enceinte. Aucun des critères évalués n'a la moyenne pour les Vernets. L'ambiance générale dans le secteur est le seul point où la moyenne est atteinte. «À Genève, le secteur visiteur est ridicule également, pourquoi ne pas ouvrir également le balcon aux visiteurs (places debout)?», remarque un fan. La visibilité de la glace est évidemment remise en cause.

Et les autres?

HC Ajoie 2,65/6. La Raiffeisen Arena est également très souvent critiquée pour la visibilité depuis le secteur visiteurs. «Si tu te mets au premier rang, tu as peut-être l'angle de vue le plus intéressant de la ligue, nous glisse un fan biennois. Mais si tu as le malheur de te retrouver plus haut, tu ne vois plus rien.» Un autre sondé fait preuve de davantage de mansuétude: «Ils font avec les moyens du bord». Toujours est-il que le principal grief contre une visite en Ajoie concerne la visibilité puisque l'écrasante majorité a mentionné ce point comme étant problématique. L'accueil par les stadiers est par contre le meilleur des cinq clubs romands.

Lausanne 2,92/6. Contrairement à tous les autres clubs (lire en fin d'article), la Vaudoise aréna est probablement la patinoire qui polarise le plus parmi les spectateurs adverses. Mais c'est surtout la taille du parcage qui est remis en cause par une majorité. «Il faudrait un nombre de places minimum en fonction du nombre total des places dans la patinoire. La Vaudoise arena est un peu du foutage de gueule avec une patinoire si moderne avec plus de 9000 places mais une cage à lapin de 100 places pour les visiteurs. Une honte qu’ils aient pu construire ça», nous précise ce lecteur qui fait écho à bien d'autres avis du même tonneau. «Lausanne avec ses contrôles d’identités est un gros problème, poursuit un autre supporter. Le personnel n’est pas sympa pour deux sous.» L'amabilité des stadiers est l'autre point noir qui revient le plus.

Fribourg Gottéron 4,38/6. La BCF Arena est la patinoire qui récolte le moins de votes. Logique, puisque les fans fribourgeois sont les plus nombreux à avoir participé à notre enquête. Le nombre baisse encore lorsque l'on enlève les fans de Gottéron ayant voté pour leur propre patinoire (je vous vois).

Ce qui plaît aux «vrais» visiteurs? L'écrasante majorité précise que la visibilité est bonne dans le secteur de l'antre des Dragons. La facilité d'accès est également mise en avant. Ces deux points ont probablement permis à l'enceinte d'être la deuxième à avoir la moyenne. Le point noir? Selon plusieurs avis, l'atmosphère autour du parcage laisse à désirer. «Fribourg paie très cher l'accueil désastreux de ses supporters. C'est pire que partout ailleurs. Je me déplace de plus en plus en suisse-allemande, l'accueil est meilleur», nous précise ce spectateur. Plusieurs témoignent de jets d'objet dans le parcage, ce qui ne ressort jamais ailleurs.

Une tendance très claire

L'enseignement le plus intéressant? La cohérence des résultats. Au moment de classer les cinq secteurs du meilleur au pire, les fans ont généralement suivi une même logique comme on peut le voir dans le graphique puisque Bienne et Fribourg sont les deux clubs à récolter le plus de suffrages aux rangs 1 et 2. Ajoie et Genève sont à la traîne avec un majorité de 4e et 5e place. Lausanne est le club qui polarise le plus avec un majorité de 3/5.



