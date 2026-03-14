«Dans la vie, on est toujours plus intelligent après»

Ce samedi, la saison du HC Bienne s'est terminée par une défaite lors du match retour du play-in à Berne. Arrivé en cours d'exercice, Christian Dubé n'est pas parvenu à qualifier son équipe en play-off, mais il y a du positif. Interview.

Matthias Davet Journaliste Blick

En l'espace de deux jours, Bienne a montré l'un de ses meilleurs et l'un de ses pires visages. Conquérants jeudi à la Tissot Arena, les Seelandais auraient pu aborder le match retour du play-in avec trois, voire quatre buts d'écart. Mais un manque d'efficacité et un coach's challenge pris en toute fin de match a fait que les hommes de Christian Dubé se sont rendus à la Postfinance Arena avec un avantage d'un but seulement.

Ce n'a de loin pas été suffisant pour eux, qui se sont totalement écroulés dans la capitale. Face à un CP Berne dominateur, le HC Bienne n'a quasi pas existé et c'est bien logiquement qu'il s'est lourdement incliné (4-0). Cette défaite en play-in est donc synonyme de vacances pour les Biennois et leur entraîneur Christian Dubé, débarqué en cours de saison.

Christian, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce samedi face à Berne?

Tout. J’ai l’impression que les gars étaient comme gelés. Peut-être qu’ils avaient peur de jouer, peur de faire une erreur. Ce n’était pas un bon match.

Bienne est pourtant resté dans la rencontre jusqu’à la dernière période.

Oui, mais le power-play n’était pas bon. On ne peut pas gagner un match comme ça. On n’arrivait même pas à faire une passe. C’est dommage.

Depuis jeudi, le coach's challenge fait parler. Penses-tu toujours que c'était la bonne décision?

Dans la vie, tu es toujours plus intelligent après. On en a reparlé ce matin avec le staff et on est convaincus d'avoir pris la bonne décision. D'ailleurs, à Zoug, un but a été annulé pour une situation similaire. Si tu as des regrets, tu n’avances pas.

Si tu compares les deux matches de la série, que retiens-tu?

On n’était pas bons. C’est difficile à comprendre. Je suis nouveau ici, mais la réponse de l’équipe depuis que je suis arrivé a été incroyable. Ce soir, on n’a simplement pas été bon.

Comment tu expliques cette «peur» de ton équipe?

Je ne sais pas si c’était de la peur, mais on n’arrivait pas à faire des passes. Tu vois de bons joueurs qui jouent bien d’habitude et là le puck saute sur la canne. C’est une question d'expérience. On a aussi une équipe jeune, avec des joueurs nés en 2005 ou 2006. On apprend en play-off. Ces expériences vont les rendre meilleurs l’année prochaine… je l'espère (sourire).

Est-ce que le jeu physique de Berne ne vous a pas aussi un peu dérangés?

Le power-play a été terrible ce soir. On avait une chance de revenir dans le match et on ne l'a pas saisie. Donc non, c’est notre faute. Si on avait joué notre jeu, on se serait donné une chance de gagner. Mais ce soir, on n’était simplement pas là.

Qu’avez-vous dit à l’équipe après le match?

«Merci.» Qu'est-ce que je peux leur dire d'autres? On a fait une bonne percée vers la fin de la saison régulière et un bon match jeudi. Ce soir, ce n'était simplement pas suffisant.

Si tu regardes cette fin de saison avec un peu de recul, que retiens-tu?

Quand je suis arrivé, on était 12e, à huit points de Langnau et quatre ou cinq de Berne. On a réussi à revenir sur des équipes et à jouer des matches importants. La réponse de l’équipe a été extraordinaire depuis que je suis ici.

Malgré cette élimination en play-in, il y a du positif depuis ton arrivée à Bienne. De bon augure en vue de la saison prochaine?

Oui, mais on va avoir une équipe différente l’an prochain, avec de nouveaux joueurs. Pour moi, c’est un avant-goût de ce que sera la saison prochaine. Je pense qu’on aura une meilleure équipe et on va continuer à travailler comme on l’a fait. Les joueurs vont aussi apprendre à me connaître.