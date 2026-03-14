Berne envoie le HC Bienne en vacances

Dans la capitale, Bienne n'est pas parvenu à conserver son avantage acquis deux jours auparavant (4-0). Les hommes de Christian Dubé ont été éliminés par Berne lors de ce premier tour du play-in. Leur saison est désormais terminée.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le HC Bienne risque de longtemps regretter sa fin de match à la Tissot Arena, jeudi. En l'espace de quelques secondes, ils ont vu le score passer de 4-1 à 4-3 lors du match aller du play-in face à Bienne. C'est donc avec une avance d'un petit but dans ses bagages que les Seelandais se rendaient dans la capitale pour le retour, ce samedi. À la fin de la soirée, eux ou les Bernois allaient être en vacances.

Les Ours ont rapidement fait comprendre qu'ils en voulaient plus. Ce sont les premiers à s'être montrés dangereux dans cette partie, montrant bien par là qu'ils n'allaient pas vendre leur peau sans mourir au préalable. De loin, c'est Waltteri Merelä qui a été le plus remuant dans ces 20 minutes initiales. Sa plus belle occasion est tombée à la 13e minute, alors qu'il arrivait lancé. Mais le puck a terminé sa course dans le filet extérieur de Harri Säteri.

Une belle feinte sur l'ouverture du score

Ce match décisif a également été l'occasion de voir deux équipes – et surtout un SCB – jouer très virils. Tristan Scherwey a parfaitement joué son rôle, n'hésitant pas à se prendre verbalement et physiquement aux Biennois. Tant Mark Sever que Rodwin Dionicio ou Fabio Hofer peuvent en témoigner. En fin de premier tiers, Luca Christen est tombé dans le piège du No 10 bernois et a été pénalisé – sans conséquence pour Bienne.

La période médiane a vu le score de décanter très rapidement. Scherwey, toujours lui, a réalisé une sublime feinte de frappe à la ligne bleue. Beaucoup de monde à la Postfinance Arena – dont Harri Säteri – se sont fait avoir par la passe du Fribourgeois pour Marco Müller. Dans un angle fermé mais sans gardien, le Bernois a ouvert le score et a remis les compteurs à zéro (23e).

Incroyable match de Tristan Scherwey

Bienne n'y arrivait pas vraiment dans ce duel jusqu'à présent. Pire, les Bernois ont par la suite obtenu un pénalty après que Rodwin Dioncio a jeté sa canne pour éviter un contre. Si Hardy Häman Aktell n'a pas réussi à le transformer (32e), le défenseur suédois s'est rattrapé une poignée de minutes plus tard. D'un tir puissant dans la lucarne, il donnait pour la première fois l'avantage aux Ours dans cette double confrontation (36e). À 18 secondes de la deuxième sirène, Harri Säteri sauvait Bienne de la déroute, d'un sublime arrêt de la mitaine devant Marco Lehmann.

À l'entame du troisième tiers, les Seelandais n'avaient plus le choix: ils devaient marquer pour ne pas terminer leur saison. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est passé, lorsque Marco Müller a transformé le contre, sur une passe de… Tristan Scherwey. Quel match du Fribourgeois du CP Berne, qui a grandement aidé son club a passé l'écueil biennois. Grâce à ce 3-0 (50e), la formation de Heinz Ehlers allait retrouver Rapperswil au deuxième tour du play-in. Dans la cage vide, Victor Ejdsell scellait le score et le sort des Seelandais (58e).

Quant à Bienne, c'est donc avec cette défaite dans la capitale que s'achève sa saison. Elle aura été faite de passablement de bas, avec un changement d'entraîneur notamment. Mais avec l'arrivée de Christian Dubé, l'équipe a retrouvé une âme et cela est plutôt de bon augure pour l'avenir à la Tissot Arena.

Zoug en play-off

Dans la rencontre entre Zoug et Rapperswil, il n'y avait plus beaucoup de suspense en raison du 5-2 infligé par les joueurs de Suisse centrale aux St-Gallois à l'aller. Les hommes de Benoît Groulx étaient partis pour gérer, ils ont en plus eu la bonne idée d'ouvrir le score à la 7e par le jeune Colin Lindemann.

Nicklas Jensen et Rapperswil ont dû attendre la 39e pour égaliser. Trop tard pour véritablement inquiéter les Zougois. Fritz a inscrit le 2-1 à la 54e, puis les Lakers ont sorti leur gardien. En vain.

Rapperswil a cependant une nouvelle opportunité de prendre part aux play-off en affrontant Berne dès lundi pour un aller-retour qui servira à déterminer le huitième club qualifié pour les quarts de finale.

4:15 Rapperswil - Zoug: Zoug décroche sa place en play-off