Mark Sever rêve du championnat du monde en Suisse

Le Slovène à licence suisse de 21 ans est le tube du moment au HC Bienne. Avant cela, l'homme aux seulement vingt matches de National League a pourtant dû s'armer de patience.

Marcel Allemann

Que ce soit lors du match de championnat décisif pour la qualification en play-in de samedi dernier contre Langnau (5-1), ou lors du match aller de play-in de jeudi face à Berne (4-3), le joueur le plus en vue sur la glace était Mark Sever. Contre Langnau, il a brillé avec deux passes décisives. Et face Berne, il a frappé fort avec un doublé. Le jeune attaquant a aussi marqué entre les deux, lundi lors de la défaite 2-5 à Davos.

«J’ai des coéquipiers avec lesquels il est facile de jouer, car ils ont beaucoup de qualités. J’en profite et j’essaie d’aider l’équipe du mieux possible», explique-t-il à propos de sa grande forme. Mark Sever se distingue par sa présence devant le but, son agilité et surtout sa vitesse.

De Ljubljana à Kloten

«Quand je commence à bien bouger les jambes, je peux vraiment accélérer», détaille-t-il. Le fait qu’il soit nettement plus rapide que beaucoup de ses adversaires ne saute pas toujours aux yeux pendant les matches. «Mais je vois à chaque fois à l’analyse vidéo que j’ai débordé l’un ou l’autre», continue Mark Sever. Comment devient-on si rapide sur des patins? Le Biennois sourit: «En s’entraînant beaucoup. Il n’y a pas de secret, on ne naît pas comme ça.»

Mark Sever a grandi à Ljubljana, dans la capitale slovène. Enfant, il pratique plusieurs sports, jouant notamment au tennis comme son père, ancien champion national junior en ex-Yougoslavie. En parallèle du hockey sur glace, il joue aussi au football. Mais son talent pour le hockey apparaît rapidement. Il fait partie d’une forte génération slovène née en 2005 et qui nourrit de grandes ambitions. Certains partent en Suède, d’autres au Canada. Mark Sever, quant à lui, rejoint Kloten à 14 ans. Il y franchit toutes les étapes de la formation et devient meilleur buteur en moins de 20 ans, lors de la saison 2023/24.

Kloten n'en veut pas, Bienne saute sur l'occasion

Mais le directeur sportif de Kloten de l’époque, Larry Mitchell, ne trouve pas de place pour cet attaquant rapide. Le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger, saisit alors l’occasion et lui offre un contrat de trois ans, à partir de la saison 2024/25. Avec l’idée de le faire évoluer pendant une année en Swiss League avec Olten. Le Slovène, qui parle parfaitement le suisse-allemand, doit patienter une saison et demie avant de pouvoir vraiment s’imposer à Bienne.

«Par moments, je perdais un peu patience et je réfléchissais trop à ce qui n’allait pas», reconnaît-il avec franchise. Mais aujourd’hui, il voit les choses différemment: «Au final, tout s’est bien passé et je suis content d’avoir joué plus longtemps en Swiss League. J’ai beaucoup appris et cela a encore renforcé mon envie de réussir à Bienne.» Pour autant, sa confiance n’a jamais vacillé: «J’ai toujours su de quoi j’étais capable. Maintenant, j’ai eu ma chance et l’entraîneur me fait confiance.»

Au mondial en Suisse?

Avec sa percée au HC Bienne, Mark Sever a atteint l'un de ses deux objectifs personnels de la saison. Le second est de participer en mai au championnat du monde avec l’équipe nationale slovène. «La saison dernière, je n’ai pas passé le cut après la préparation pour le Mondial. Mais cette année, je veux absolument en faire partie. D’autant plus que le championnat du monde se déroule en Suisse. Notre groupe jouera à Fribourg.»

Cette année, Mark Sever «pense avoir de meilleures chances qu’il y a un an, mais je devrai être performant pendant la préparation.» Pour l’instant, toute son attention est tournée vers le HC Bienne. «Je veux que nous allions en play-off et que nous réussissions quelque chose.» Lors du match aller des play-in contre Berne jeudi, Bienne a laissé filer un avantage de trois buts, pour finalement s’imposer 4-3. Une situation «pas optimale», reconnaît Mark Sever. «Mais si on nous avait proposé une victoire avant le match, on aurait signé.»

En raison de ce résultat serré, la tension est grande pour le match retour de samedi, qui se jouera à Berne. «Nous devons jouer comme si le score était de 0-0», estime le jeune attaquant. Avec ses jambes rapides et son agilité, Mark Sever peut déstabiliser la défense du SC Berne, qui semble parfois un peu lente. Pour de nouveaux points?