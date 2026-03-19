«J'ai vu qu'Enzo Guebey n'a pas fait exprès»

Le Lausannois Théo Rochette s'est blessé lors de l'antépénultième match de saison régulière. Le No 90 des Lions rassure, avant l'affrontement face à Genève en play-off: il est prêt.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors de l'entraînement ce mardi matin, à quelques jours du début des play-off face à Genève, Théo Rochette se démarque. Parmi tous les joueurs de Lausanne présents sur la glace de la Vaudoise aréna, il est le seul à porter un casque intégral, relique de la charge subie il y a deux semaines dans cette même patinoire.

Lors du match face au HC Davos, le chouchou du public lausannois s'est fait éjecter contre la bande par le défenseur Enzo Guebey. Sur le coup, il en a perdu son casque de Top Scorer et s'est retrouvé au sol, en sang. À ce moment-là, c'est tout un club qui s'inquiétait pour la santé de son No 90, meilleur joueur suisse de l'effectif.

Heureusement, les nouvelles ont été rassurantes par la suite. Lors du dernier match de la saison régulière, le lundi suivant, John Fust nous avait confié que Théo Rochette serait bel et bien présent pour le début des play-off. «Je ne sais pas si j'ai eu peur, parce que les sensations étaient correctes et qu'il n'y avait pas énormément de sang, explique le principal intéressé. J'avais surtout hâte de savoir ce qu'il en était.» Finalement, pas de commotion et juste «deux jours de sensation un peu bizarre au niveau du nez».

Sans rancune pour Théo Rochette

S'il a forcément revu la charge depuis, quel est son avis? «Qu'est-ce que toi tu en as pensé?, nous rétorque, taquin, le jeune Lausannois. Je pense que c'est surtout un peu de malchance et ce n'est pas à moi de décider si oui ou non, il devait y avoir une pénalité.»

Toujours est-il qu'il a échangé avec Enzo Guebey. «Je vois sur l'action qu'il ne fait pas exprès et il me l'a dit par après», raconte Théo Rochette. Sans rancune donc pour les deux hommes qui pourraient se retrouver plus tard, en play-off.

Mais avant cela et dès ce samedi, le LHC affronte Genève en quarts de finale des play-off. Et peut-être que les Aigles risquent de cibler le No 90, de retour de blessure. «Toute ma carrière, j'ai fait partie des plus petits et certains s'en sont donné à cœur joie, avoue-t-il. Je suis habitué et si les Genevois le font, je vais trouver une façon de passer au travers (sourire).» Le rendez-vous est pris.

«Au début, je n'aimais pas les Vernets»

Théo Rochette va retrouver une équipe qui lui convient cette saison. Face à Genève, il a inscrit deux triplés, dont un aux Vernets. «Au début, j'aimais un poil moins jouer là-bas (ndlr: par rapport à la vétusté de l'enceinte), avoue-t-il. Mais je commence à m'y habituer, donc je m'y sens bien.»

Tout comme en play-off. L'année dernière, le Lausannois avait terminé meilleur compteur de son équipe en séries éliminatoires, avec 17 points en 19 matches. «J'aime quand il y a de l'enjeu, prévient l'attaquant de 24 ans. Ça ne va pas être possible d'être meilleur buteur chaque année mais j'essaie de faire le maximum pour faire gagner l'équipe.» Marquer à nouveau des triplés face à Genève pourrait être une idée.