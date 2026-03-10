«Toutes les séries doivent être vues comme un derby»

Matthias Davet Journaliste Blick

Rarement, au sortir d'une dernière journée de championnat, un joueur ou un entraîneur va vous dire, micro sous la bouche: «Oui, je suis très content de tirer cet adversaire parce que…» ou «Non, j'aurais préféré jouer tel adversaire car…» Les acteurs ont plutôt tendance à enfoncer des portes ouvertes, à coup de «On doit battre tout le monde» ou «Il faut prendre un match après l'autre».

Du côté des Vernets, Noah Rod n'y a pas été par quatre chemins pour dire qu'il se réjouissait du derby lémanique en quarts de finale des play-off. À une soixantaine de kilomètres de là, Makai Holdener et Geoff Ward avaient un peu plus la langue dans leur poche. Car, après les résultats de lundi, l'affrontement entre Genève et Lausanne a été officialisée. Dès le 21 mars, les deux équipes vont s'affronter pour une place en demi-finales.

«Ça ne va rien changer»

«C'est une bonne équipe, mais on se réjouit de jouer, avance le No 4 lausannois. De toute façon, on doit battre tout le monde pour arriver là où on veut.» Pourtant, l'affrontement s'annonce particulier pour Makai Holdener, formé à Genève. «Oui, c'est un derby, comme ça a pu être le cas face à Fribourg les deux dernières années en demi-finales, ajoute-t-il. C'est excitant car il va y avoir une sacrée ambiance. Il faut profiter et on se réjouit d'entendre le public.» Par contre, pour ce qui est de son lien particulier avec Genève, il préfère balancer le puck au fond.

Son entraîneur, Geoff Ward, a peut-être moins conscience de l'importance de ce premier derby lémanique en play-off de National League. Ou en tout cas, le Canadien ne laisse rien paraître. «Toutes les séries devraient être vues comme des derbies, souligne-t-il. Ça ne va rien changer dans l'approche de notre adversaire ou notre manière de jouer.» Même si les émotions risquent d'être plus hautes? «Non, elles seront hautes peu importe qui nous affrontons, répond l'Ontarien. Il faut savoir les contrôler et les utiliser en sa faveur.»

La beauté des play-off

Sur la saison 2025/26 du LHC, les deux hommes ne sont pas trop sévères au moment de tirer le bilan. «Il y a deux ans, on finissait troisième avec 30 victoires, rappelle Geoff Ward. Aujourd'hui, on termine sixième avec 29. Je pense qu'on a eu une bonne saison sous différents aspects et beaucoup d'adversité, ce qui nous a rendu meilleurs. Hormis notre série de huit défaites après Noël, il n'y a pas trop de choses négatives sur cette année.»

L'attaquant Makai Holdener s'enthousiasme au moment de parler de la mentalité de son entraîneur: «'Ce qui ne te tue pas te rend plus fort' a toujours été son message. Il est incroyable quand il s'agit d'apprendre et de faire des pas en avant. Tout le groupe a compris cela.»

Car, une chose qu'on ne pourra jamais enlever à Geoff Ward et au Lausanne HC, c'est qu'ils sont des adversaires redoutables en play-off. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'avantage de la glace cette saison que cela doit changer la donne. «La situation est faite ainsi et on doit trouver des solutions pour aller gagner à l'extérieur», détaille Makai Holdener. «Mais c'est la beauté des play-off», sourit Geoff Ward – qui pourra compter sur Théo Rochette pour le début de la série face à Genève.