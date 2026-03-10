En battant Kloten, les Genevois se sont assurés la troisième place et affronteront le Lausanne HC en play-off. L'affiche promet et réjouit Noah Rod, capitaine, et Ville Peltonen, coach du GSHC.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Genève-Servette a fait le boulot, lundi. En terrassant Kloten aux Vernets, les Aigles se sont assurés l’avantage de la glace en play-off. «Pour Kloten, ce n’était pas une situation facile. Se déplacer à Genève alors que tu sais que tu es en vacances. Mais ce n'était pas facile pour nous non plus», détaille Noah Rod, le capitaine genevois. Les siens ont «fait le boulot» et en ont finalement passé sept aux Aviateurs.

Le septième but est tombé des mains de Markus Granlund, auteur de quatre points lundi soir et qui termine meilleur compteur de la saison régulière, avec 54 points en 47 matches. Après son deuxième but de la soirée, Noah Rod a eu quelques mots pour son Top-scorer Finlandais: «Je lui ai dit que ça allait lui coûter cher dans la caisse d’équipe. Il va nous payer quelque chose, c’est sûr. Peut-être un repas pour toute l’équipe.»

«La meilleure période de l’année»

Avec cette troisième place au classement, le GSHC affrontera Lausanne en play-off. Un derby lémanique qui sent déjà la poudre. «Ça va être fantastique pour les fans dans la région. Les play-off, c’est la meilleure période de l’année, c’est le moment des joueurs», se réjouit Ville Peltonen, le coach finlandais du Genève-Servette.

Un moment qu’adore Noah Rod, réputé pour son intensité et son attachement au club. «Tout le monde voulait qu’on affronte Lausanne, commence-t-il. Et nous aussi on le voulait. Il y aura beaucoup d’intensité, ça va être des gros matches de hockey. C’est pour ça qu’on joue.»

Avec ou sans Robert Mayer?

Les fans genevois, eux, ont déjà lancé la série en haranguant leurs joueurs après le dernier match de la saison régulière. «Les supporters, ça va y aller. Ils sont déjà chauds ce soir», rigole le No 96 servettien, qui se réjouit de jouer dans ces «patinoires en folie».

D’ici là, les Grenat ont douze jours pour préparer la série. «On va prendre un peu de temps libre et reprendre avec de bons entraînements pour être prêts face à ce très bon adversaire», avance Ville Peltonen. Pour vaincre les Lions lausannois, les Aigles devront «y aller à fond, dans tout ce qu'on fait».

Pourront-ils compter sur Robert Mayer et Marc-Antoine Pouliot, annoncés blessés face à Kloten? Rien n’est moins sûr. Les deux Servettiens sont annoncés «au jour le jour» et plus aucune information ne filtrera. La meilleure période de l’année a commencé.