Genève s'assure l'avantage de la glace et attend le LHC

Genève-Servette a sécurisé sa troisième place en terrassant des Aviateurs avec déjà un pied dans l'avion (7-0). Les Aigles commenceront donc les play-off aux Vernets, face au Lausanne HC.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Lundi de célébration aux Vernets, où les bronzés olympiques servettiens ont été honorés avant la rencontre. Laure Mériguet (avec l’équipe de Suisse féminine), ainsi que Ville Peltonen et Samuel Tilkanen (dans le staff finlandais) ont pu montrer leur jolie médaille au public des Vernets.

Une patinoire dans laquelle Genève-Servette voulait conclure sa saison sur une bonne note face à un Kloten déjà (presque) en vacances. Histoire de s'assurer l'avantage de la glace et donc de retrouver son antre pour le premier match des play-off, dans douze jours. Face à qui? C'était la grande question avant cette soirée de National League.

But après 56 secondes

Cela n'aurait pas pu mieux commencer pour les Aigles. À peine la mascotte Sherkan remontée en tribune que le GSHC ouvrait déjà le score. Vili Saarijärvi choisissait la passe plutôt que le tir et servait Sakari Manninen, lequel pouvait dévier juste devant Davide Fadani. 1-0 après 56 secondes. Se dirigeait-t-on à une correction face à des Aviateurs avec déjà un pied dans l’avion?

Pas du tout (du moins pensait-on), puisque Charlin a dû s’employer tout au long de la première période, et surtout lorsque la première ligne de Kloten (Morley-Gignac-Meyer) était sur la glace. Mais la première ligne genevoise (Granlund-Manninen-Puljujärvi) n'était pas en reste et a apporté de nombreuses situations dangereuses devant le but zurichois.

But à 0.2 seconde de la sirène

Sur un power-play de toute fin de tiers, deux des trois Finlandais cités combinaient en zone offensive. Sakari Manninen était encore à la conclusion d’un bon service, cette fois-ci de son Top-scorer Markus Granlund. La sirène sonnait presque en même temps, obligeant les arbitres à aller consulter la vidéo. Décision sur la glace: pas de but. «Le score à la pause est de 1-0… pour l’instant», annonçait le speaker. Quelques secondes après, il était de 2-0, avec un but finalement accordé, à deux dixièmes de la sirène.

Début du deuxième tiers-temps: on prend les mêmes, on mixe un peu et on recommence. Service parfait de Markus Granlund pour Vili Saarijärvi, plein axe. Le défenseur finlandais du GSHC armait un tir sur réception puissant, imparable. 3-0 à la 22e. Kloten posait la manette.

Et presque 4-0 une minute plus tard, avec un puck de Roger Karrer qui longeait la ligne de but zurichoise sans finir au fond. Le quatrième tombera finalement à la 35e. À 4 contre 4, Simon Le Coultre pouvait contrer du patin un tir en haut de sa zone de défense, avant de partir en trombe vers le but zurichois. Le défenseur grenat trompait habilement Davide Fadani en face à face.

Derby lémanique en play-off

À un peu plus d'une minute de la fin du tiers, c'est Luca Hischier qui pouvait participer à la fête et corser encore un peu plus l'addition. Premier but de la saison pour le Haut-Valaisan, longtemps blessé, laissé bien seul et servi par le Valaisan Vincent Praplan. Dans le dernier tiers-temps, Davide Fadani, a laissé sa place à Ludovic Waeber, lequel a encaissé les deux dernier buts, inscrits par Markus Granlund, auteur de quatre points ce soir. Le Top-scorer finlandais termine donc meilleur pointeur de la ligue (54 points en 49 matches), dépassant Matej Stransky.

Avec cette victoire, le GSHC s'assure la troisième place du classement, et donc l'avantage de la glace en play-off. Les Aigles retrouveront leur rival lausannois en quart de finale. Une affiche alléchante et un derby lémanique qui s'annonce déjà intense. Premier acte dans douze jours, aux Vernets.