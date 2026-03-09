«Théo Rochette sera présent en play-off»

Blessé face à Davos jeudi, Théo Rochette n'était pas dans l'alignement pour affronter Ajoie ce lundi. Mais le directeur sportif du Lausanne HC John Fust se veut rassurant.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ouf de soulagement du côté de la Vaudoise aréna. Jeudi, lors du choc face à Davos, Théo Rochette a été envoyé dans la bande par Enzo Guebey. Touché au niveau de la tête, le No 90 du LHC a dû quitter ses coéquipiers et n'est pas réapparu sur la glace pour la fin du match.

Samedi, le Lausannois n'a pas non plus fait le déplacement à Fribourg, là où les Lions ont officiellement décroché leur billet pour les play-off grâce à leur victoire face aux Dragons. Fallait-il trembler dans les rangs vaudois pour Théo Rochette?

Ce lundi, dans le cadre de la dernière journée, toujours pas de présence de l'attaquant qui vient de fêter ses 24 ans. Mais son directeur sportif, John Fust, se veut rassurant: «Ce n'est que par précaution qu'il ne joue pas, tempère-t-il. Ça ne valait pas la peine de prendre le risque.» Assuré de jouer les play-off, Lausanne peut au mieux terminer cinquième, au pire sixième.

Les play-off des hommes de Geoff Ward vont donc débuter le 21 mars prochain. Et, sauf rechute, avec Théo Rochette sur la glace. «Il sera là pour les play-off», assure le directeur sportif. Une bonne nouvelle pour Lausanne et son No 90, qui a tout de même inscrit 43 points en 46 apparitions cette saison.