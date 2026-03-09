DE
FR

Lausanne peut souffler
«Théo Rochette sera présent en play-off»

Blessé face à Davos jeudi, Théo Rochette n'était pas dans l'alignement pour affronter Ajoie ce lundi. Mais le directeur sportif du Lausanne HC John Fust se veut rassurant.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
Théo Rochette sera remis pour les play-off.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Ouf de soulagement du côté de la Vaudoise aréna. Jeudi, lors du choc face à Davos, Théo Rochette a été envoyé dans la bande par Enzo Guebey. Touché au niveau de la tête, le No 90 du LHC a dû quitter ses coéquipiers et n'est pas réapparu sur la glace pour la fin du match.

Samedi, le Lausannois n'a pas non plus fait le déplacement à Fribourg, là où les Lions ont officiellement décroché leur billet pour les play-off grâce à leur victoire face aux Dragons. Fallait-il trembler dans les rangs vaudois pour Théo Rochette?

Ce lundi, dans le cadre de la dernière journée, toujours pas de présence de l'attaquant qui vient de fêter ses 24 ans. Mais son directeur sportif, John Fust, se veut rassurant: «Ce n'est que par précaution qu'il ne joue pas, tempère-t-il. Ça ne valait pas la peine de prendre le risque.» Assuré de jouer les play-off, Lausanne peut au mieux terminer cinquième, au pire sixième.

Les play-off des hommes de Geoff Ward vont donc débuter le 21 mars prochain. Et, sauf rechute, avec Théo Rochette sur la glace. «Il sera là pour les play-off», assure le directeur sportif. Une bonne nouvelle pour Lausanne et son No 90, qui a tout de même inscrit 43 points en 46 apparitions cette saison.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
2:0
52
70
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2:0
52
47
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2:0
52
10
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
0:0
52
30
89
5
HC Lugano
HC Lugano
1:0
52
28
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
0:0
52
19
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
2:1
52
-7
81
8
EV Zoug
EV Zoug
0:1
52
-17
75
9
SC Berne
SC Berne
0:2
52
-11
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
0:2
52
-21
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
52
-5
65
12
EHC Kloten
EHC Kloten
0:2
52
-21
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1:2
52
-46
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
0:0
52
-76
41
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Lausanne HC
Lausanne HC
