Avec la manière, Lausanne se qualifie pour les play-off

Le Lausanne HC n'avait besoin que d'un point en deux matches pour officiellement se qualifier pour les play-off. Les Vaudois en ont cueilli trois à la BCF Arena, en venant à bout de Fribourg (3-4).

Matthias Davet Journaliste Blick

La donne était simple pour Lausanne avant les deux dernières rencontres de la saison régulière: un point face à Gottéron ce samedi ou lors de la réception d'Ajoie ce lundi et les Vaudois étaient assurés dans le top 6 et, d'ainsi, disputer les play-off. Ceux-ci ont eu la bonne idée de le récolter lors de son déplacement en terres fribourgeoises. L'autre certitude de cette soirée, c'est que les Lions sont certains d'avoir le désavantage de la glace lors de son quart de finale, puisqu'ils ne peuvent plus terminer à l'un des quatre premiers rangs.

Pourtant, tout n'avait pas bien commencé pour Lausanne. Avant l'ouverture du score des Dragons, Aurélien Marti avait sauvé sur sa ligne et dans un premier temps un tir de Julien Sprunger (6e). Dans la foulée, Damien Riat s'est présenté seul face à Reto Berra mais c'est le portier fribourgeois qui a remporté ce duel. Finalement, l'ouverture du score est venue de la canne de Christoph Bertschy. Le No 22 a été parfaitement servi, en contre, par Henrik Borgström. Il n'avait plus qu'à glisser au fond (13e).

Fribourg a bien cru revenir aux vestiaires avec cet avantage d'un but. Mais Lausanne n'avait de loin pas dit son dernier mot et, à la 19e minute et en power-play, Austin Czarnik a trouvé Ahti Oksanen. Le Finlandais allumait parfaitement la lucarne fribourgeoise. Comme une habitude, les Lions ont à nouveau scoré à une poignée de secondes de la première sirène – 19 pour être précis. Le premier buteur centrait pour Antti Suomela qui, bien seul, n'avait également qu'à mettre au fond. En l'espace de 85 secondes, le LHC retournait le match.

Sorties hasardeuses des portiers vaudois

Mieux pour la troupe de Geoff Ward, elle prenait son envol dans le tiers médian. Alors qu'une pénalité différée était en cours, Michael Kapla a eu la mauvaise idée de mettre le puck au fond de son propre but, et ce 21 secondes après le retour des vestiaires (21e). Quelques minutes plus tard, Fabian Heldner envoyait de la ligne bleue, à nouveau dans la lucarne de Reto Berra (25e). C'en était trop pour Roger Rönnberg, qui a immédiatement demandé un temps-mort.

À 1-4, on pouvait se dire que la messe était dite. Mais Connor Hughes – tout comme Kevin Pasche jeudi face à Davos –, a manqué sa sortie derrière le but. Décidément, une bien mauvaise habitude que les portiers du LHC devront gommer en vue des play-off. Toujours est-il que sur cette action et pour son anniversaire, Kevin Nicolet ne s'attendait pas recevoir un tel cadeau pour la réduction du score (29e).

Chaud jusqu'à la fin

Le troisième tiers a été l'occasion pour Julien Sprunger de s'offrir un joli solo, lors d'un match en son honneur. Tous les joueurs de Gottéron portait en effet un maillot spécial pour leur No 86, qui disputait là le dernier match de saison régulière à la BCF Arena de sa carrière. Son solo, par contre, n'a pas été au bout (48e).

En fin de match, Yannick Rathgeb a donné un coup de chaud aux Lausannois, avec une réduction du score en contre (57e). Mais la défense de Lausanne a tenu, tout comme Connor Hughes. Cette victoire est un soulagement pour les Lions et leurs supporters après une saison en dents de scie.

Lundi, face à Ajoie, ils auront l'occasion de bien terminer leur saison régulière. C'est également à ce moment qu'ils connaîtront leur adversaire en play-off. Quand à Fribourg, déjà assuré de la deuxième place depuis un moment, il disputera son dernier match sur la glace du voisin du CP Berne.