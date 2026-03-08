«C'est plus agréable de se qualifier avec une victoire»

En s'imposant à Fribourg (3-4), Lausanne a officialisé son ticket pour les play-off de National League. L'heure n'était toutefois pas à la complaisance dans les rangs vaudois.

Matthias Davet Journaliste Blick

La conception de la BCF Arena fait que les journalistes attendent les joueurs visiteurs devant leur vestiaire. Ce samedi, après la victoire du LHC face à Gottéron, c’était ambiance de fête dans la garde-robe vaudoise. La musique était de mise et certains Lions n'ont pas hésité à pousser la chansonnette. Les trois points acquis face à Fribourg signifiaient que Lausanne allait disputer les play-off pour la troisième saison de rang.

«C'est un bon sentiment, sourit le défenseur Nathan Vouardoux. On a eu chaud sur la fin de la saison, en sachant que c'était serré au niveau du classement, mais je ne sais pas si on peut parler de soulagement.» Il est vrai que si Lausanne a tremblé, il ne s'est finalement jamais retrouvé dans une position si inconfortable au classement.

Pourtant, la saison régulière 2025/26 n'a jamais été un long fleuve tranquille pour les Lions. «Il y a eu des bons moments et d'autres plus compliqués, résume le coach Geoff Ward. Si l'adversité ne te tue pas, elle te rend plus fort et j'espère que c'est ce qui va advenir pour nous. En tout cas, je trouve mieux qu'on se qualifie grâce à une victoire et non avec une défaite.» Car, même s'ils s'étaient inclinés ce samedi à la BCF Arena, les Lausannois auraient été en vert sur le Teletext. Les points égarés par Rapperswil à Zoug en étaient la cause.

«C'est bien pour la confiance»

Mais le LHC n'était pas venu à Fribourg pour avoir l'œil rivé en Suisse centrale. Les Vaudois ont réalisé un match solide face au deuxième du classement. «C'est bien pour la confiance du groupe de réussir à gagner ces matches face à de grosses équipes, se réjouit Nathan Vouardoux. En plus, on a joué durant 60 minutes et c'est également positif.»

Sur le plateau de Saint-Léonard, les Lions ont été conquérants durant les deux premiers tiers, avant de parvenir à faire le dos rond lors de la troisième période. «On a réussi à jouer physique et on ne leur a pas donné la vie facile», analyse le défenseur vaudois.

Une performance qui a plu à Geoff Ward, qui a aussi apprécié que ses protégés marquent à deux reprises avec un homme de plus sur la glace: «On était inconsistant dans ce domaine dernièrement et ça fait du bien de gagner grâce à ça.»

Trois adversaires possibles

Désormais, place à l'attente pour le Lausanne HC. C'est seulement lundi en fin de soirée qu'il connaîtra son adversaire en quarts de finale. Celui-ci portera le nom de Genève, Zurich ou Lugano. Mais pour l'instant, ce n'est pas le principal pour les Lions. «On peut être heureux de notre position, mais pas satisfait, tempère Geoff Ward. Il faut continuer dans la bonne direction.»

Par cela, l'entraîneur canadien sous-entend une victoire face à Ajoie lundi. «Je veux être certain qu'on ne fasse pas un pas en arrière, espère-t-il. Chaque fois qu'on joue, il existe des raisons de gagner et il faut continuer dans la bonne direction.» Un discours qui va de pair avec celui de son défenseur Nathan Vouardoux. «On va jouer ce match comme si c'était déjà les play-off», promet le No 67.