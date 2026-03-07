Genève bat Ajoie avec la manière

Les Aigles ont signé une belle victoire en Ajoie, contre des Jurassiens qui n'avaient plus rien à jouer. Les Aigles aborderont la dernière soirée de National League avec le meilleur état d'esprit, visant ainsi la troisième place.

Ajoie - Genève 2-6

Les Ajoulots, qui se préparent à disputer le play-out contre Ambri, n'ont pas pris confiance en s'inclinant lourdement devant Genève-Servette (6-2). Les Léventins se sont quant à eux imposés 4-1 à Berne.

Pour les Aigles, cette quatrième victoire consécutive leur permet de grimper au troisième rang avant la dernière journée. Elle a été acquise grâce à des buts de Miranda, Karrer, Jooris, Granlund (x2) et Pouliot.

Le GSHC est à égalité avec Zurich, battu samedi par le leader Davos (2-1), et deux points devant Lugano.

Bienne - Langnau 5-1

Bienne disputera bien le play-in de National League. Les Seelandais ont obtenu leur billet en s'imposant 5-1 contre Langnau samedi à domicile lors de l'avant-dernière journée de saison régulière.

Le HCB, assuré de terminer au pire 10e, affrontera Berne (9e) dans une rencontre aller-retour au premier tour du play-in. Le vainqueur défiera ensuite Rapperswil ou Zoug pour le dernier sésame des quarts de finale des play-off.

Les hommes de Christian Dubé ont toutefois sué pour battre les Tigers dans cette affiche si importante. Ils ont en effet couru après le score suite au 1-0 marqué par Dario Rohrbach en supériorité numérique en première période (10e).

Bienne a dû attendre la mi-match et la fin d'un power-play pour égaliser, Jere Sallinen se jetant sur un rebond accordé par le gardien de Langnau Luca Boltshauser (29e). Trois minutes plus tard, Fabio Hofer a fait rugir les supporters biennois en marquant le 2-1.

Gäetan Haas a mis son équipe à l'abri au troisième tiers-temps en déviant d'abord subtilement un lancer de son jeune coéquipier Mark Sever (44e). Le capitaine du HCB s'est ensuite offert un doublé en transperçant Boltshauser aux abords de l'enclave (53e), avant le 5-1 de Luca Christen dans la cage vide (60e).

Bienne reste donc dans la course aux play-off. La première partie de la mission de Christian Dubé est accomplie, mais il faudra sortir le grand jeu pour passer les deux tours du play-in.

Fribourg - Lausanne 3-4

Lausanne a de son côté validé sa place en quart de finale en s'imposant 4-3 à Fribourg. Les Lions vaudois peuvent même encore espérer dépasser Lugano lors de la dernière journée pour finir au 5e rang.

Assuré de terminer deuxième, Fribourg n'avait pas grand-chose à jouer samedi soir hormis rendre hommage à son capitaine Julien Sprunger, qui disputait son dernier match de saison régulière à domicile. Pour l'occasion, tous les Dragons ont revêti un maillot orné de nombreux numéros 86.

Le match, lui, s'est joué entre la 18e et la 25e, période choisie par Lausanne pour marquer à quatre reprises. Christoph Bertschy a ouvert le score pour Gottéron (13e) avant les réussites d'Ahti Oksanen (19e), Antti Suomela (20e), un autogoal de Michael Kapla (21e) et Fabian Heldner (25e).

Kevin Nicolet a réduit la marque à la mi-match (29e), puis Yannick Ratheb a ramené Fribourg à une longueur en fin de match (57e), trop tard pour changer l'issue de la partie. Fribourg terminera la saison régulière par un derby des Zähringen à Berne, tandis que le LHC accueillera Ajoie lundi.

Zurich - Davos 1-2

Les vingt premières minutes de ce match ont offert un nouveau succès aux Grisons (le 33e en temps réglementaire), avec un double avantage pris dans le tiers d'ouverture (Nussbaumer, 2e et Asplund 18e). Si Derek Grant (21e) a pu réduire l'écart, les Lions n'ont jamais pu recoller, perdant ainsi leur troisième place au profit de Genève.

Ambri - Berne 4-1

Dotti (13e), et Heim (39e) ont permis aux Tessinois d'aborder le dernier tiers en tête malgré le but de Bernstrom (37e), avant qu'un doublé de Joly (45e, 58e) ne confirme le succès léventin. La victoire de Kloten confirme, cependant, la place d'Ambri en play-out.

Kloten - Lugano 2-1 ap

Les visiteurs ont pris le meilleur départ dans le canton de Zurich avec l'ouverture du score de Kupari (8e). Rejoints en fin de match suite à un but d'Henry (45e), Lugano a repris les devants à quelque instants de la sirène (Alatalo, 58e), mais un coach challenge a eu raison des trois points tessinois. Simic, en prolongation, permet finalement aux Aviateurs de s'assurer des vacances méritées à l'approche de la dernière journée.

Zoug - Rapperswil 2-3 ap

Les deux équipes allémaniques se retrouvaient ce soir pour se mettre dans les meilleures dispositions avant les play-in. Après un premier tiers calme, Rapperswil a pris un double avantage dans le deuxième avec deux buts en power-play, par Stromwall (25e) et Fritz (26e). Si Vozenilek (45e) et Tatar (58e) ont permis à Zoug de recoller, Wetter pu offrir deux points au visiteurs en prolongations. Ce succès permet aux Lakers d'aborder la dernière soirée avec trois points d'avance sur leurs adversaires du jour.