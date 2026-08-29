Le HC Ajoie se choisit un nouveau capitaine

Surprise! Le HC Ajoie s'est choisi un nouveau capitaine en la personne d'Anttoni Honka. Kevin Fey ne figure même pas parmi les assistants, mais le club l'assure de toute sa confiance.

Ville Peltonen avait demandé à Blick et aux supporters d'Ajoie d'être patients: la décision concernant le nouveau capitaine allait bientôt tomber. Le technicien finlandais a bien sûr tenu parole et, au terme d'une préparation intense sur la glace et en dehors, a désigné le grand cador Anttoni Honka.

Le HCA a recomposé un groupe et pris un nouveau départ, pour sa sixième saison en National League. Beaucoup de choses ont changé à Porrentruy cet été, que ce soit dans le vestiaire ou dans l'organigramme du club, et une nouvelle dynamique s'installe. Le club a été agressif sur le marché des transferts, qu'il soit suisse ou étranger, et a notamment réussi à attirer des joueurs comme Daniel Carr et Kristian Tanus, ce qui montre bien ambition.

Ajoie précise que le nouveau capitaine sera assisté par Jeremy Wick et Jeremi Gerber. Mais le staff et les joueurs ont formé un «leadership group», composé des trois joueurs cités et de Jesse Zgraggen, Philip-Michaël Devos et Kristian Tanus. Ils seront amenés à porter le A en cas d’absence.

Kevin Fey, capitaine la saison dernière est donc dégradé, mais le HCA tient à le remercier «pour ses années de loyaux services en tant que capitaine» et «continuera de compter sur lui en tant que meneur dans le vestiaire».

Les temps ont changé à Ajoie: le capitaine n'est plus le plus joueur le plus méritant et de devoir, mais celui qui est le plus performant sur la glace. Comme pour montrer que, désormais, c'est la compétitivité qui prime.