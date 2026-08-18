Capitaine du HC Ajoie ce lundi à la Coupe des Bains, Jesse Zgraggen explique pourquoi il pense sa nouvelle équipe capable de quitter la dernière place de National League et détaille sa relation avec Daniel Carr. Et commente le C (provisoire?) sur sa poitrine.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jesse Zgraggen est de retour au HC Ajoie depuis cet été! Lundi, après la nette victoire face à Rouen (5-1, doublé de Jerry Turkulainen, buts de Daniel Carr, Deniss Smirnovs et Cole Cormier) lors du premier match de la Coupe des Bains, le Canadien à licence suisse, qui arborait le «C» sur la poitrine, a pris quelques minutes pour évoquer avec Blick les thèmes d'actualité autour du club de Voyeboeuf.

Sa signature à Porrentruy, ses retrouvailles avec Daniel Carr, ses ambitions avec le HCA, le souffle de révolte qui règne à Porrentruy... Le costaud défenseur de 33 ans n'a évité aucune question.

Bon, Jesse, c'était facile ce soir contre Rouen...

C’était correct, je dirais! Nous avons eu de bons moments et d’autres moins bons. Mais nous sommes encore en présaison, c’est très tôt. C’est justement le moment de faire des erreurs, afin d’avoir des choses à corriger à l’entraînement. Nous sommes évidemment contents de cette victoire, mais nous avons encore du travail.

Selon tes standards, la pré-saison est-elle dure? Ou ça va?

Oui, c’est dur. Les entraînements sont intenses, il fait chaud et la glace est généralement assez mauvaise. C’est un vrai combat, mais cela fait partie du métier. C’est une période importante pour préparer la saison et mettre tout en place. Il faut donc la prendre au sérieux et travailler dur.

Pourquoi avoir choisir de revenir au HCA cet été?

J’avais vraiment apprécié mon premier passage. Les gars étaient super, l’organisation était très bonne. C’était un bon endroit pour moi, et lorsque l’opportunité de revenir s’est présentée, je suis heureux de l’avoir saisie.

Ajoie a terminé dernier lors des cinq dernières saisons, mais un vent de révolte souffle à Porrentruy. Est-il réaliste de penser que vous pouvez quitter cette dernière place?

Bien sûr. Pourquoi pas? Tout le monde a zéro point au début de la saison. Attention, en disant ça, je ne pense pas que ce sera facile. La ligue est très bonne et toutes les équipes semblent progresser chaque été. Nous savons donc que nous devrons beaucoup travailler. Mais quand on regarde notre groupe, nous avons une très bonne équipe. Si tout se met en place et que nous nous concentrons sur ce que nous devons faire – notre système, notre éthique de travail et tout le reste –, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas changer les choses.

Nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs et même un nouveau capitaine: toi!

La présaison est justement faite pour essayer différentes choses. Comme tu l'as dit, beaucoup de choses changent à Ajoie et nous avons le temps de tester différentes options. Nous avons un très bon groupe de leaders dans le vestiaire. Cela va probablement encore évoluer au fil des prochains matches, donc à ta place, je ne tirerais pas trop de conclusions pour l’instant.

Donc le «C» sur ta poitrine, c'était uniquement pour ce match?

Oui, uniquement pour ce soir. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs leaders et cela peut encore changer pendant la présaison.

Les fans n'en peuvent plus de cette dernière place. Tu peux leur promettre quelque chose?

Ce que je peux leur dire, c'est que nous allons tout faire pour parvenir à la quitter. Nous avons clairement des objectifs dans le vestiaire, mais nous allons les garder pour nous. L’organisation a procédé à des changements, elle a investi dans l’équipe et il y a eu des évolutions à différents niveaux du club. Tout le monde est sur la même longueur d’onde et veut progresser au classement comme tu l'as souligné. Dans le vestiaire aussi, tout le monde veut sortir de cette situation et changer l’image d’Ajoie. C’est ce que nous allons essayer de faire.

A quel point es-tu heureux de l'arrivée de Daniel Carr? Lui, il peut vraiment faire décoller Ajoie, non?

J'ai joué contre lui pendant plusieurs années lorsqu’il était à Lugano et c’était difficile. Il sait comment t'énerver sur la glace, crois-moi! Je pense qu’il va être un joueur important et même déterminant pour nous. Et je peux te dire que c’est clairement mieux de l’avoir avec toi que contre toi.

Comme toi, non?

Peut-être (rires)! Il y a sans doute des similitudes, on vient tous deux de l'Alberta, tu peux y voir un signe si tu veux!

Vous vous connaissiez déjà avant la Suisse?

Non. Je pense avoir joué contre lui deux ou trois fois quand j’avais 16 ans, mais c’est à peu près tout. C’est drôle de se retrouver aujourd’hui dans la même équipe.

Tu sembles très heureux en Suisse dans ta vie. Au point de ne pas rentrer en Canada?

Je rentre à la fin de chaque saison. Je passe mes étés au Canada avec ma famille. Mais nous sommes très heureux de revenir en Suisse à chaque fois. C’est une très belle vie. Comme je l’ai dit, à Porrentruy, ils nous traitent vraiment très bien, moi comme ma famille. C’est un super endroit où vivre et où jouer au hockey. Nous nous réjouissons tous de cette nouvelle saison.