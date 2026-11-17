Interrompu le 11 novembre à cause d'une fuite d'eau dans le toit de la patinoire, le match entre Zoug et Ambri-Piotta sera intégralement rejoué le 30 novembre.

Blick Sport

Le match de National League entre Zoug et Ambri-Piotta, interrompu le 11 novembre en raison d'une fuite d'eau dans le toit de la patinoire, sera rejoué intégralement le lundi 30 novembre. Les deux clubs ont annoncé la nouvelle dans un communiqué, après la décision rendue par le juge unique de la National League.

Pour rappel, la rencontre avait dû être arrêtée à la 9e minute de jeu en raison d'infiltrations d'eau provenant du toit du stade de Zoug. L'eau avait endommagé la surface de jeu, rendant la poursuite du match impossible. Leonardo Genoni disputait d'ailleurs son 1000e match en National League lors de cette rencontre.

Un cas de force majeure

Saisi de l'affaire, le juge unique de la National League a estimé que cette interruption constituait un cas de force majeure et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux deux clubs. La rencontre devra donc être rejouée dans son intégralité. Les billets achetés pour la rencontre initialement prévue le 11 novembre resteront valables.