Le match de National League entre Zoug et Ambri-Piotta, interrompu le 11 novembre en raison d'une fuite d'eau dans le toit de la patinoire, sera rejoué intégralement le lundi 30 novembre. Les deux clubs ont annoncé la nouvelle dans un communiqué, après la décision rendue par le juge unique de la National League.
Pour rappel, la rencontre avait dû être arrêtée à la 9e minute de jeu en raison d'infiltrations d'eau provenant du toit du stade de Zoug. L'eau avait endommagé la surface de jeu, rendant la poursuite du match impossible. Leonardo Genoni disputait d'ailleurs son 1000e match en National League lors de cette rencontre.
Un cas de force majeure
Saisi de l'affaire, le juge unique de la National League a estimé que cette interruption constituait un cas de force majeure et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux deux clubs. La rencontre devra donc être rejouée dans son intégralité. Les billets achetés pour la rencontre initialement prévue le 11 novembre resteront valables.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21