ATS Agence télégraphique suisse
L'attaquant finlandais de Genève-Servette Jesse Puljujärvi a écopé d'une suspension de trois matches, ainsi que d'une amende de 5020 francs pour sa charge à la tête du défenseur lausannois Erik Brännström, a annoncé la Ligue samedi.
Puljujärvi a déjà purgé un match de suspension (lors de la victoire 3-2 tab du GSHC à Berne vendredi) et manquera donc la réception de Zoug dimanche et de Davos samedi prochain.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
8
1
13
5
SCL Tigers
8
1
12
6
HC Ajoie
8
0
11
7
Lausanne HC
8
-3
11
8
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
9
EV Zoug
5
9
10
10
Rapperswil-Jona Lakers
8
-9
9
11
HC Lugano
6
1
8
12
SC Berne
6
-1
8
13
EHC Bienne
7
-2
7
14
EHC Kloten
8
-14
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation