Jesse Puljujärvi, attaquant de Genève-Servette a été suspendu trois matches et est condamné à 5020 francs d'amende pour une charge à la tête du Lausannois Erik Brännström, a annoncé la Ligue samedi.

Puljujärvi écope de trois matches de suspension après son agression sur Brännström

Puljujärvi écope de trois matches de suspension après son agression sur Brännström

ATS Agence télégraphique suisse

L'attaquant finlandais de Genève-Servette Jesse Puljujärvi a écopé d'une suspension de trois matches, ainsi que d'une amende de 5020 francs pour sa charge à la tête du défenseur lausannois Erik Brännström, a annoncé la Ligue samedi.

Puljujärvi a déjà purgé un match de suspension (lors de la victoire 3-2 tab du GSHC à Berne vendredi) et manquera donc la réception de Zoug dimanche et de Davos samedi prochain.