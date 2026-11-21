En encaissant cinq buts dans le deuxième tiers, Genève n'a pas besoin de chercher longtemps les raisons de la claque reçue à Zoug (7-1). Sam Hallam compte se remettre rapidement au travail. Dimanche, c'est derby face à Lausanne aux Vernets.

Matthias Davet Journaliste Sport

Il y a de ces jours où, peu importe ce que vous entreprenez, tout vous réussit. C'est clairement ce qui est arrivé à l'EV Zoug ce vendredi soir, lors du deuxième tiers face à Genève-Servette. À la première pause, le score était de 2-1 en faveur des Taureaux. Vingt minutes plus tard, le tableau d'affichage inscrivait 7-1. Et ce alors qu'ils n'ont tiré qu'à neuf reprises dans ce tiers médian.

Le pire, c'est que cette deuxième période aurait pu être bien différente. Trente secondes après le début de celle-ci, le puck revient sur la palette de Jesse Puljujärvi. Le No 9 a le filet quasi désert devant lui, mais tire sur le poteau de Leonardo Genoni. La suite, vous la connaissez. «On a perdu notre momentum et Zoug a été très efficace dès cet instant, analyse l'entraîneur Sam Hallam. C'est difficile d'expliquer cette deuxième période.»

Le Suédois s'essaie tout du moins: «On a l'impression que chaque tir zougois était dangereux, tandis qu'on devait faire quelque chose d'exceptionnel pour marquer un but. C'est rude.» De son côté, son attaquant Jesse Puljujärvi décrit un tiers «étrange à vivre».

De belles pistes pour Sam Hallam

Sam Hallam a bien tenté d'arrêter l'hémorragie, en remplaçant son gardien après la cinquième réussite. «Ce n'était rien contre Stéphane (ndlr: Charlin), mais je voulais changer quelque chose. Au final, le premier tir sur Joren van Pottelberghe a été dévié et ça n'a rien fait. En tant que coach, on prend parfois les bonnes décisions. Cette fois, ce n'était pas le cas.»

Le technicien scandinave sait qu'il doit aussi faire son autocritique à la fin de cette partie. «On aura un meeting samedi, durant lequel on va préparer l'équipe pour le gros match de dimanche», explique-t-il. Il y aura aussi des ajustements tactiques à prévoir. «On doit améliorer les détails de notre jeu: on doit davantage bloquer les pucks venus de l'extérieur; nos ailiers doivent être plus incisifs dans le couloir intérieur; on doit être meilleurs lors de leur possession en zone défensive.» Sam Hallam a en tout cas des pistes.

Reste que la lourde défaite peut être un mal pour un bien selon lui. «On ne veut jamais un tel résultat, mais il nous permettra peut-être tous d'être sur la même longueur d'onde, tant le staff que les joueurs, appuie-t-il. On est dans une situation où on doit se regarder dans le miroir.» Pas trop longtemps cependant. Dimanche, le GSHC reçoit Lausanne dans un derby intéressant. Les deux équipes sont dans une phase compliquée et elles voudront gagner, histoire de ne pas s'attirer les foudres de leurs fans respectifs.