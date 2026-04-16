Lucas Wallmark va partir en 2e division suédoise

Juste avant les play-off, Blick avait révélé les envies de départ de Lucas Wallmark. Le joueur de Fribourg Gottéron devrait retourner en Suède, son pays d’origine.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les matches de la finale de Fribourg Gottéron seront les derniers de Julien Sprunger (retraite), Reto Berra (Kloten) et Lucas Wallmark sous le maillot des Dragons. La situation de ce dernier n’était pas des plus claires.

Entre la fin de la saison régulière et le début des play-off, nous avions révélé que le Suédois ne se plaisait plus à la BCF Arena et que, malgré un contrat d’un an encore valide, il souhaitait quitter Fribourg.

Pour aller où? Certaines rumeurs l’envoyaient du côté de Bienne, pour rejoindre son ancien entraîneur Christian Dubé. D’autres qu’un retour au pays était envisageable pour le Scandinave.

Umeå, ville de Lucas Wallmark

C’est finalement cette dernière option qui semble se profiler. Selon le bien informé «Expressen», Lucas Wallmark se serait entendu avec Björklöven, club de… deuxième division suédoise.

Le club est familier du Suédois. Il joue en effet à Umeå, ville du No 32 des Dragons dans son pays. Surtout, Björklöven n’est qu’à trois victoires de la promotion dans l’élite. Selon le journal scandinave, peu importe si celle-ci est atteinte ou pas: Lucas Wallmark sera un joueur de l’équipe la saison prochaine.

L'attaquant de 30 ans a débarqué à l'été 2023 à la BCF Arena. Sous les couleurs fribourgeoises, il a disputé 176 rencontres, pour un total de 143 points. Dès samedi, Gottéron et lui disputeront la finale de National League face au HC Davos. «Walli» sera évidemment l'un des joueurs à suivre.