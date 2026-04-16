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Adieu Fribourg et la Suisse
Lucas Wallmark va partir en 2e division suédoise

Juste avant les play-off, Blick avait révélé les envies de départ de Lucas Wallmark. Le joueur de Fribourg Gottéron devrait retourner en Suède, son pays d’origine.
Publié: 18:32 heures
|
Dernière mise à jour: 18:33 heures
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Lucas Wallmark ne sera plus un Dragon l'année prochaine.
Photo: Estelle Vagne/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

Les matches de la finale de Fribourg Gottéron seront les derniers de Julien Sprunger (retraite), Reto Berra (Kloten) et Lucas Wallmark sous le maillot des Dragons. La situation de ce dernier n’était pas des plus claires.

Entre la fin de la saison régulière et le début des play-off, nous avions révélé que le Suédois ne se plaisait plus à la BCF Arena et que, malgré un contrat d’un an encore valide, il souhaitait quitter Fribourg.

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Pour aller où? Certaines rumeurs l’envoyaient du côté de Bienne, pour rejoindre son ancien entraîneur Christian Dubé. D’autres qu’un retour au pays était envisageable pour le Scandinave.

Umeå, ville de Lucas Wallmark

C’est finalement cette dernière option qui semble se profiler. Selon le bien informé «Expressen», Lucas Wallmark se serait entendu avec Björklöven, club de… deuxième division suédoise.

Le club est familier du Suédois. Il joue en effet à Umeå, ville du No 32 des Dragons dans son pays. Surtout, Björklöven n’est qu’à trois victoires de la promotion dans l’élite. Selon le journal scandinave, peu importe si celle-ci est atteinte ou pas: Lucas Wallmark sera un joueur de l’équipe la saison prochaine.

L'attaquant de 30 ans a débarqué à l'été 2023 à la BCF Arena. Sous les couleurs fribourgeoises, il a disputé 176 rencontres, pour un total de 143 points. Dès samedi, Gottéron et lui disputeront la finale de National League face au HC Davos. «Walli» sera évidemment l'un des joueurs à suivre.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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