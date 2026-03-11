Lucas Wallmark veut-il quitter Fribourg Gottéron?

Fribourg Gottéron est-il sur le point de perdre son Suédois, Lucas Wallmark? Selon nos informations, l'attaquant aurait demandé à quitter les Dragons au terme de la saison en cours. Le club ne confirme pas.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron est-il sur le point de perdre un de ses fers de lance offensifs? Selon nos informations, Lucas Wallmark aurait émis le souhait de s'en aller au terme du présent championnat. L'attaquant suédois est arrivé à la BCF Arena en 2023 après avoir déjà mis un terme de manière prématurée à son contrat avec les Zurich Lions. Depuis, le No 32 a formé un duo explosif avec son compatriote Marcus Sörensen, dont l'avenir du côté de Fribourg est également en pointillé malgré, lui aussi, un contrat valable.

Le courant ne passe-t-il pas bien avec Roger Rönnberg, le nouvel entraîneur? A-t-il des envies d'ailleurs? Toujours est-il que l'attaquant de 30 ans aurait fait part de son souhait de quitter la BCF Arena au terme du présent championnat malgré un contrat encore valable pour une année supplémentaire. «J'ai également entendu cette histoire, nous précise un agent de joueur spécialisé dans les étrangers. Je ne suis pas surpris.» Le club, de son côté, ne confirme rien.

L'agent de Lucas Wallmark, lui, ne veut pas en dire davantage. Contacté, Claes Elefalk précise simplement que son agence, CAA, ne s'exprime pas sur les rumeurs concernant ses joueurs. «Il y en a toujours autour des meilleurs joueurs des différentes ligues, nous fait-il savoir. Ce n'est pas dans nos habitudes de les commenter.»

Cette saison, Lucas Wallmark a dû faire face à de nombreuses blessures et n'a, finalement, disputé que 29 matches de saison régulière. Il a tout de même totalisé 20 points depuis septembre dernier. L'an dernier, il avait terminé meilleur compteur des Dragons avec 45 points en 52 matches de saison régulière. Durant les play-off, il s'était blessé lors de la demi-finale et n'avait plus été en mesure de tenir sa place pour la fin de la série perdue contre le Lausanne HC.