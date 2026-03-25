Lucas Wallmark: «J'ai un œil derrière la tête»

Lucas Wallmark a joué un rôle primordial dans la victoire de Fribourg sur Rapperswil dans l'acte III (4-0). Le Suédois a réussi un sublime assist sur le but du break face aux Lakers.

Matthias Davet Journaliste Blick

Difficile de passer outre ce qui a entouré Lucas Wallmark avant le début des play-off. Selon nos informations, le Suédois de Fribourg a annoncé à ses dirigeants vouloir quitter le plateau de Saint-Léonard dès cet été, et ce malgré un contrat valable. Pourtant, cela ne semble pas toucher le moins du monde le No 32 des Dragons qui, depuis le début de la série contre Rapperswil, est très bon. «J'ai un seul objectif ici: gagner, répond-il à ce sujet. Je vais tout donner sur chaque shift et y mettre tout mon cœur.»

Ce mardi face aux Lakers, il a, en plus de ça, été décisif. Alors que Gottéron cherchait le but du break, Lucas Wallmark a trouvé Jacob de la Rose. Et quel geste de la part de «Walli» à la 31e minute, alors que Fribourg évoluait à 6 grâce à une pénalité différée! Le Scandinave a réceptionné la rondelle, a fait un demi-tour sur lui-même et a servi du back-hand son compatriote. Celui-ci, esseulé, a pu trouver la faille. «Si j'ai des yeux derrière la tête? Oui, un seul, se marre le passeur. Non, je l'ai vu juste avant et je dis toujours à mes coéquipiers de garder leur canne sur la glace, puisque ce genre de passe peut arriver à tout moment. C'était un but important, et magnifique.»

Les deux éléments parfaits pour faire chavirer de bonheur la BCF Arena. Quelques minutes plus tard, Maximilian Streule a mis les Dragons définitivement à l'abri, et ce avec une célébration qui vaut aussi le détour.

«On aurait pu en marquer trois ou quatre»

Pour en revenir à Lucas Wallmark, il était évidemment heureux après la partie. «On se devait de rester calme après le match de dimanche, car on savait que les buts finiraient par rentrer, souligne-t-il. On est une bonne équipe, qui a confiance en elle et en notre jeu. En plus, on se sent frais, donc c'était sympa d'évoluer ce soir.» La large victoire au bout (4-0) aide sans doute à avoir le sourire.

D'emblée, une chose a changé pour le Suédois: l'un de ses deux coéquipiers de ligne. Exit Ty Rattie, bienvenue Kyle Rau. «Le No 42 a montré sur le premier shift comment on devait jouer contre cette équipe», souligne Roger Rönnberg, heureux de voir la charge de Kyle Rau sur Luca Capaul après 14 secondes de jeu.

Quant à Lucas Wallmark, il a aussi apprécié passer du Canadien à l'Américain. «Les deux sont de très bons joueurs, précise le No 32 d'emblée. Dès le début, Rau a démontré beaucoup d'énergie. À la fin, on s'est marré en se disant qu'on aurait pu marquer trois ou quatre fois ce soir.» Finalement, la première ligne fribourgeoise n'a trouvé le fond des filets qu'à une reprise.

Un besoin d'être rassuré

Malgré sa bonne attitude, le magnifique passeur du soir n'a d'ailleurs toujours pas ouvert son compteur dans ces play-off. Mais il relativise. Déjà parce qu'il rappelle à juste titre que lors du dernier match à Rapperswil, il a trouvé à trois reprises les montants. «Je serais encore plus frustré que si je ne me créais pas d'occasion. Ça va venir, non?», demande-t-il, presque avec un besoin d'être rassuré.

Ce mardi en fin de match et en power-play, Melvin Nyffeler lui a de nouveau «chipé» un but avec un sublime arrêt de la mitaine. «Je ne sais pas comment ça ne pourrait pas venir, dit-il à propos de son manque de réussite. Après le match, j'ai dit à mes coéquipiers que je gardais mes buts pour la suite des play-off (rires).» Les supporters des Dragons l'espèrent.