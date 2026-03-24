Premier buteur de la soirée, Henrik Borgström a montré à ses coéquipiers comment battre Melvin Nyffeler. Le Fribourgeois est l'une des trois étoiles de l'acte III face à Rapperswil (4-0).

Matthias Davet Journaliste Blick

Fribourg a su réagir. Au pied du mur et mené 0-2 avant le match de mardi, les Dragons ont réalisé leur meilleure prestation depuis le début des play-off. Dans un match (quasi) plein, ils se sont imposés sans trembler face à Rapperswil et recollent dans la série.

Avant de retourner dans le canton de Saint-Gall jeudi, les Fribourgeois ont montré une bonne réaction. Ne reste «plus qu'à» aller s'imposer au bord du lac de Zurich pour égaliser dans ce quart de finale. Mais avant de se projeter, Blick décerne ses trois étoiles de l'acte III.

⭐⭐⭐ Henrik Borgström (attaquant, Fribourg)

Le Top Scorer des Dragons a montré la voie en inscrivant le premier but de la soirée. Extrêmement bien servi par Jeremi Gerber (lire ci-dessous), le Finlandais n'a pas tremblé au moment d'affronter seul Melvin Nyffeler. Un but en box play qui montre bien sa capacité à se porter vers l'avant.

Henrik Borgström a été dans plusieurs bons coups ce mardi soir et a encore été crédité d'un assist sur la réussite du K.O., le 3-0 à 75 secondes de la deuxième sirène. Malin, le No 21 a lancé sur la jambière du portier saint-gallois en espérant un rebond. Si Kevin Nicolet n'a pas pu concrétiser, Maximilian Streule a réussi à pousser au fond. Et d'aider Borgström a décroché son deuxième point.

⭐⭐ Jeremi Gerber (attaquant, Fribourg)

Un assist et un but pour le No 61 qui n'a pas particulièrement brillé depuis son arrivée sur le plateau de Saint-Léonard. Jeremi Gerber avait dû attendre 87 apparitions avant de marquer son tout premier but sous le maillot fribourgeois. Mais ce mardi, il a sans doute réalisé son meilleur match avec les Dragons.

Il a tout d'abord parfaitement servi Henrik Borgström en box play sur l'ouverture du score, avant d'inscrire à son tour son nom sur la feuille des buteurs. Le Bernois de Gottéron a parfaitement profité d'un rebond accordé par Melvin Nyffeler pour montrer fièrement son maillot au public et scellé le score (52e).

⭐ Reto Berra (gardien, Fribourg)

Ce n'est pas de sa faute si Gottéron était mené 0-2 dans cette série. Mais le portier zurichois n'avait rien fait non plus pour aider son équipe à remporter l'un des deux matches face à Rapperswil. C'est désormais du passé.

Ce mardi, Reto Berra a été très propre devant sa cage. Il a su faire les arrêts importants, dont un sur un lancer de Gian-Marco Wetter alors que le score était encore de 2-0 pour Fribourg (34e). Petite revanche pour le dernier rempart, qui avait déjà encaissé deux buts face au No 72 des Lakers. Le No 20 termine la soirée avec 18 arrêts et son quatrième blanchissage en play-off en carrière.

Le flop: Le power-play de Fribourg

Troisième acte et troisième fois que le jeu de puissance de Gottéron se retrouve comme flop de la soirée. Il y a eu du mieux, certes, mais toujours aucun but malgré près de 12 minutes avec un homme de plus sur la glace.

Roger Rönnberg n'était pas inquiet (comment l'être après une victoire 4-0) et espère que le but va enfin tomber. Pour changer la donne, il a tenté de donner sa chance à Jamiro Reber sur le deuxième bloc du jeu de puissance. Et le No 39 a été plutôt bon dans cet exercice.