Fribourg se ressaisit et bat enfin Rapperswil

Elle est là, la première victoire de Fribourg dans son quart de play-off face à Rapperswil. À la BCF Arena, les Dragons se sont imposés sans trembler face aux Saint-Gallois (4-0) et reviennent à 1-2 dans la série.

Matthias Davet Journaliste Blick

Un ouf de soulagement s'est élevé des tribunes de la BCF Arena à la sirène finale de cet acte III du quart de finale entre Fribourg et Rapperswil. Dos au mur après avoir perdu les deux premières confrontations, les Dragons ont enfin réussi à percer la muraille Melvin Nyffeler et se sont imposés pour la première fois dans cette série. Leurs supporters pouvaient fêter comme il se doit.

Comme à son habitude depuis vendredi, Gottéron n'a pas pu compter sur son power-play. Il a pourtant rapidement évolué avec un homme de plus sur la glace après une pénalité de Luca Capaul mais, en bonne position, Jan Dorthe n'a pas fait trembler les filets (2e). Mauro Dufner a également voulu aider ses anciens coéquipiers en prenant une pénalité mais cette fois, c'est Christoph Bertschy qui a raté une belle occasion. Le No 22 des Dragons a préféré faire la passe que de tenter sa chance (7e).

«Le jeu de puissance ne fonctionne pas? Alors autant compter sur notre box play», se sont dit les Dragons. Et, à 4 contre 5, ils ont ouvert la marque. En contre, Jeremi Gerber a parfaitement trouvé son Top Scorer Henrik Borgström qui, seul face à Melvin Nyffeler, n'a pas tremblé (10e). Première explosion de joie de la BCF Arena.

Maximilian Streule rend hommage à Noè Ponti

Après un bon premier tiers (10 tirs à 6), la troupe de Roger Rönnberg a continué à pousser. Le deuxième but fribourgeois de la rencontre est logiquement tombé. Alors qu'une pénalité différée était en cours pour Fribourg, Lucas Wallmark a réalisé une merveille de passe en faisant un tour sur lui-même et en trouvant Jacob de la Rose. Le Suédois ne tremblait pas pour doubler l'avantage de son équipe (31e).

Dans la foulée de ce but, Gottéron s'est tout à coup éteint. Ou en tout cas, Rapperswil a pris le dessus dans le jeu. Les Saint-Gallois auraient pu réduire la marque, grâce notamment à Gian-Marco Wetter (34e) ou Victor Rask (39e). Mais Reto Berra veillait, devant la cage des Dragons.

Heureusement pour eux, ils ont même pris un avantage rédhibitoire en inscrivant le troisième but juste avant la deuxième sirène. Henrik Borgström, Kevin Nicolet et Maximilian Streule se sont élancés à l'assaut de la cage adverse. Le tir du premier a été repoussé, celui du second freiné et c'est finalement le dernier nommé qui est parvenu à glisser au fond. Sa célébration, en hommage à Noè Ponti, vaut le détour (39e).

Le power-play toujours mal en point

Avec cet avantage de 3-0, la dernière période a vu Jeremi Gerber inscrire le premier but de sa carrière en play-off. Gottéron a également eu quatre fois l'occasion d'entraîner son power-play mais, décidément, cela reste un gros point noir des hommes de Roger Rönnberg dans cette série. Il faudra corriger tout cela d'ici jeudi et l'acte IV à Rapperswil.

Toujours est-il qu'en réduisant la marque dans ce quart de finale, Fribourg se donne un bol d'air. Les Dragons pourront retourner dans le canton de Saint-Gall avec une certitude: celle qu'il lui est possible de battre Rapperswil dans ces play-off.