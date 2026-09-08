Pour la saison à venir, Lausanne veut confirmer sa place parmi les meilleures équipes de National League. Le LHC mise notamment sur une défense très fournie.

ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne a tenu mardi à Malley sa traditionnelle conférence de presse d'avant-saison. Et l'objectif reste le même que lors des précédents exercices: rallier le top 6. «Enfin une vraie préparation estivale», semblaient se dire de concert les dirigeants du club vaudois. Car si l'élimination, le printemps dernier, en quarts de finale des play-off contre Genève-Servette après avoir mené 3-0 dans l'acte VI (en étant en avance 3-2 dans la série) a fait mal à la fierté, elle a permis de clore plus rapidement la saison et de recharger les batteries.

Lors des deux saisons précédentes, les Vaudois avaient atteint la finale contre Zurich et avaient donc dû aller jusqu'au bout sans le plaisir de soulever la coupe de champion. La même fatigue que les Zurichois, sans la joie réparatrice du trophée. Le président Jean-Luc Rochat avait le sourire, même lorsqu'il a annoncé que le résultat de la saison passée était «légèrement déficitaire». Le LHC a désormais deux équipes dans l'élite, puisque la branche féminine est parvenue à rejoindre la Women's League. «L'équité, c'est juste normal», a logiquement lancé le CEO, Chris Wolf.

Avec un taux de remplissage de la patinoire de 98%, le club vaudois se porte bien. «Mais il y a toujours moyen de faire mieux», appuie le responsable. Afin d'encadrer au mieux toutes les couches de son académie, le LHC mise sur un «Performance Hub» qui doit lui permettre de répondre au mieux aux besoins des athlètes.

De la compétition en défense

Sportivement, le directeur sportif John Fust a précisé que l'objectif du club était le top 6. «Une fois que l'on aura franchi cette étape, on pourra potentiellement penser à la deuxième partie», dit-il avec humilité. Et au LHC, on a misé sur une défense pléthorique grâce aux arrivées de Michael Fora, Romain Loeffel et Colin Miller. Trois défenseurs de plus de 30 ans qui possèdent une expérience longue comme le bras. «Nous avons la chance de compter sur douze défenseurs qui peuvent jouer, c'est un bon problème à avoir, constate le coach, Geoff Ward. On en aurait quinze, je dirais la même chose.»

Architecte de cette équipe, John Fust ne voit pas comme un souci d'avoir un contingent fort de douze défenseurs pour treize attaquants. «Une saison, c'est long, confie-t-il avec un sourire en coin. Les autres directeurs sportifs m'appellent, parce qu'on n'a jamais assez de bons défenseurs dans une équipe. On sait aussi comment cela peut se passer avec les blessures.» Le Canado-Suisse se dit confiant avec de tels as dans sa manche. Geoff Ward va plus loin: «Il faut que tout le monde ait assez de minutes à l'entraînement, alors les séances sont un peu plus longues que d'habitude. Mais si tu ne veux pas de compétition, tu n'as pas signé dans le bon club.»

Le club a perdu Ken Jäger (Davos) et Théo Rochette (Detroit), deux internationaux qui ont disputé le Mondial à Zurich avec la Suisse. Mais hormis ces départs, le contingent a assez peu bougé. «Cette stabilité est essentielle, conclut John Fust. Cela permet aussi d'établir une certaine culture au sein du club.»