L'expérience helvétique de Jason Akeson est loin de se passer comme prévu. Après des problèmes de passeport, le Canado-Suisse n’a pas eu sa chance avec Genève. Blick prend de ses nouvelles depuis La Chaux-de-Fonds.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Décidément, les aventures inédites de Jason Akeson en Suisse se poursuivent. Mardi soir, face à Viège, l’attaquant du HCC était sur la glace lorsque son équipe s’est fabriqué un «but gag» rare, concédant le 2-4 d’une passe en retrait dans la cage vide, alors qu’elle évoluait à 6 contre 5. «Je l’avais vécu une seule fois, il y a vraiment longtemps», se remémore le Canado-Suisse de 36 ans depuis les Mélèzes. «C’est de la malchance.»

Un mot qui peut résumer une bonne partie de son expérience helvétique. Arrivé à l’été 2025 au Genève-Servette HC, Jason Akeson a d’abord attendu d’obtenir son passeport suisse pendant près de six mois, ce qui l’a empêché de jouer avec les Grenat, qui ne voulaient pas griller une licence en l'alignant en tant qu'étranger. En janvier 2026, l’ancien joueur de NHL (22 matches avec les Flyers de Philadelphie) a obtenu la nationalité helvétique. Mais depuis, le natif de l’Ontario n’a joué que 17 matches (pour 3 points) de National League.

«Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. Je n’ai pas joué avec Genève, je n’avais pas ma place», répond-il quand on lui demande de nous résumer son année au GSHC. Ce, malgré une avalanche de blessures dans les rangs genevois, qui ont aligné des juniors, des licences B et Dave Sutter en attaque. Jason Akeson, lui, n’a été rappelé par Sam Hallam que pour disputer deux rencontres. «C’est dur, mais c’est comme ça», soupire celui qui dit ne pas avoir reçu d’explication de son coach ou de son directeur sportif.

Des montagnes russes d'émotions

Jason Akeson et le GSHC, ce sont donc «beaucoup d’espoirs qui n’ont pas fonctionné». Et une aventure suisse – il a aussi joué en Russie, en Suède, en Allemagne et en Italie – qui ne se passe pas comme prévu pour ce petit gabarit (1,78 m). «Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais en venant ici, avoue-t-il. J’adore Genève, j’adore la ville, j’adore les fans. Ça serait génial de jouer là-bas. Mais ça n’a pas marché comme ça, ce n’est pas entre mes mains.»

Résigné, l’expérimenté hockeyeur essaie de rester positif et explique laisser son agent s’occuper de son cas, sans s’épancher sur l'essai qu'il a effectué à Lugano, au début du mois de novembre 2026. «Ça a été un roller coaster d’émotions», lâche-t-il encore à propos de son histoire dans le pays de sa femme.

Une nouvelle chance en National League?

À La Chaux-de-Fonds, au moins, Jason Akeson a trouvé un point de chute et déjà inscrit 13 points en 12 matches. «Ça se passe bien, j’apprends à connaître les gars et les systèmes», sourit-il à propos de sa nouvelle vie chez les Abeilles. Un quotidien fait de pas mal d’heures passées au volant, puisqu'il habite toujours à Genève avec sa femme et ses deux filles. «C’est beaucoup de route, mais en attendant de trouver une solution concrète, je vais continuer à conduire», plaisante-t-il à moitié.

Avec le HCC, Jason Akeson enchaîne les matches et obtient des responsabilités, notamment sur power-play. «Ça fait du bien, je reprends le rythme. Et je me sens de mieux en mieux, c’est tout ce que je demande», avance-t-il. Quant à savoir si cette étape chaux-de-fonnière sera sa dernière… l'ailier n’en sait trop rien. «J’ai plutôt bien réussi ma carrière. J’ai 36 ans et je joue toujours au hockey professionnellement. Je crois que ce n'est pas mal. Et si ma chance arrive un jour, j’espère l’attraper.»