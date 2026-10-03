Les Aigles sont deuxièmes de National League! Leur succès face aux Ours vendredi est venu souligner la profondeur de l'effectif grenat, ainsi qu'un état d'esprit impressionnant. Tim Bozon fait le point avant la réception de Zoug ce dimanche aux Vernets.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les Aigles se sont imposés aux tirs au but vendredi à l'Allmend, grâce à un envoi décisif de Jimmy Vesey. Mais le succès des Genevois a été également à mettre au crédit d'un très bon Robert Mayer (34 arrêts dans le temps réglementaire et en prolongation, cinq tirs au but détournés), à un état d'esprit collectif impeccable, mais aussi à Tim Bozon, auteur de son premier but de la saison. Le Français de 32 ans est revenu après la victoire sur les thèmes chauds de ce début de saison pour les Aigles.

1 «On a fait avec les moyens du bord»

La situation

Le GSHC s'est présenté à l'Allmend sans plusieurs joueurs très importants. Le grand cador finlandais Jesse Puljujärvi en premier lieu, bien sûr, mais aussi Markus Granlund, Vincent Praplan, Luca Hischier, Ramon Untersander, Nicolas Müller et Giancarlo Chanton! De quoi faire trembler beaucoup d'équipes, mais les Aigles ont de la ressource, eux qui ont pu aligner Olivier Achermann en licence B (HCC) et faire débuter Arthur Dandois et Raphael Achermann, deux jeunes talents arrivés cet été de Gottéron. Le succès à Berne n'avait donc rien de garanti.

Ce qu'en dit Tim Bozon

C'est une victoire forte, importante! Elle a été difficile à obtenir, bien sûr, mais gagner à Berne n'est jamais évident, c'est toujours un match difficile à l'extérieur et encore plus avec tous nos absents. On a fait un gros match, une vraie prestation d'équipe et les gars qui sont venus nous aider ont largement fait leur boulot. On a fait avec les moyens du bord et on a trouvé le moyen de gagner. On a ouvert la marque, puis on été menés au score et on est revenus encore une fois.

2 «On a augmenté notre profondeur de banc cette année»

La situation

Comment gérer toutes ces absences? Genève peut-il enchaîner dimanche face à Zoug après la débauche d'énergie de ce vendredi?

Ce qu'en dit Tim Bozon

On a montré qu'on pouvait gagner avec cette équipe remaniée et c'est très bien. Cette période représente une opportunité pour les joueurs qui montent de gagner leur place, de montrer ce qu’ils savent faire, d’intégrer l’alignement et d’avoir plus de temps de jeu. On a augmenté notre profondeur de banc cette année, avec 17 ou 18 attaquants et c'est dans des soirs comme ça que ça compte. Là, on a eu deux jeunes qui se sont entraînés avec nous, qui se sont préparés et qui ont fait un super boulot. J'inclus Olivier Achermann, qui vient d’arriver et qui a fait un très bon job lui aussi. Dimanche, ce sera un autre match, qu'on abordera avec confiance.

3 «Mes points, ce n'est pas le plus important pour le moment»

La situation

De retour de blessure depuis quelques jours, l'attaquant de 32 ans a inscrit son premier but de la saison ce vendredi, en deux temps. Il s'est retrouvé seul face à Connor Hughes après une action collective de haut niveau et a pu tromper le gardien des Ours en deux temps. Une libération personnelle?

Ce qu'en dit Tim Bozon

Non, pas du tout. J’essaie de faire mon job, tout simplement de retrouver du rythme. Je n’ai pas eu de match de préparation, pas beaucoup d’entraînement à la suite de ma grosse blessure, donc j’essaie de retrouver mon niveau, c'est tout. C’est ce qui m’importe le plus aujourd'hui. Les points, les buts, pour le moment, ce n’est vraiment pas le plus important. Ce qui compte, ce sont les pieds, les jambes, l’intensité et le rythme. La priorité, c'est d'être bon défensivement au début pour aider l'équipe. Le reste arrivera naturellement ensuite.

4 «Je n'ai pas compris leur coach challenge»

La situation

Le coaching staff des Ours a demandé un challenge vidéo pour analyser de près l'ouverture du score de Tim Bozon et tenter de la faire annuler pour une prétendue obstruction sur Connor Hughes. Une balle dans le pied, puisque les arbitres ont accordé le but et que, dans la foulée, le TopScorer bernois Dario Rohrbach a dû aller s'asseoir sur le banc!

Ce qu'en dit Tim Bozon

Pour être complètement transparent, je n’ai pas vraiment compris leur coach challenge, parce que moi, je ne touche pas le gardien de Berne. J’essaie même de l'éviter et je ne sens vraiment pas que je le touche. C’est même lui qui vient au contact et qui sort le bras, donc je n’ai pas vraiment compris sur le moment.

5 «Pour aller loin, il faut deux bons gardiens»

La situation

Stéphane Charlin est le gardien numéro 1 des Aigles, mais ce vendredi, c'est Robert Mayer qui a brillé en jouant un rôle prépondérant dans la victoire genevoise. Impérial lors des tirs au but, il a également permis au GSHC d'arriver à 2-2 à la fin de la prolongation en détourant 34 tirs bernois durant les 65 minutes de jeu effectif. Le fait d'avoir deux bons gardiens peut-il être déterminant d'ici à mai prochain?

Ce qu'en dit Tim Bozon

Pour moi, c'est clair: pour aller loin dans ce championnat, il faut deux bons gardiens et on a la chance de les avoir. Je ne crois pas que tu puisses gagner avec un seul gardien. Et nous, on a la chance d’avoir Robert, qui a déjà gagné un titre. Il a énormément d’expérience, donc tout le monde est serein quand il est là. Ce soir, on était aussi contents pour lui à la fin du match.

6 «Chaque année, c'est de plus en plus serré»

La situation

Les Lions zurichois assomment tout le monde depuis le début de la saison (sept victoires dans le temps réglementaire en sept matches!), mais, derrière, tout est extrêmement serré. En prenant deux points à l'Allmend, les Grenat ont consolidé leur deuxième place, mais ils pourraient bien la perdre sans jouer ce samedi soir, eux qui défieront Zoug dimanche. Le classement est vraiment fou: Genève est deuxième avec 15 points en 9 matches, tandis que Berne est 12e avec 8 points en 6 matches. En clair: si les Ours gagnent leurs deux matches en retard, ils se retrouveront un point derrière les Aigles! Le fait que les Vouivres ne soient plus condamnées à la dernière place contribue également à ce resserrement global.

Ce qu'en dit Tim Bozon

Alors c'est clair que dans cette ligue, désormais, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer! Tu te simplifies la vie quand tu gagnes, mais ça ne dure pas longtemps, parce que tu peux perdre deux matches et te retrouver dixième. L'inverse est aussi vrai, donc c'est hyper tendu et tu dois être compétitif chaque soir. J'ai l'impression que chaque année, c’est de plus en plus serré, et c’est la beauté de cette ligue quelque part. Nous, on veut jouer de la bonne façon dans chaque match. C’est le plus important au final, et les points suivront. Notre objectif il est d'être dans la partie haute du classement, c'est clair.